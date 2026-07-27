Việt Nam lọt top 10 điểm đến tốt nhất cho Gen Z

Travel + Leisure xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5 trong danh sách 10 điểm đến tốt nhất dành cho Gen Z nhờ ẩm thực, văn hóa, thiên nhiên và nhiều trải nghiệm độc đáo.

Hai du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại nhà thờ Tân Định, TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 20/7, tạp chí du lịch Travel + Leisure công bố danh sách 10 điểm đến tốt nhất dành cho du khách Gen Z hiện nay. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5, được đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ yêu thích trải nghiệm mới, khám phá văn hóa bản địa và tránh xa những điểm du lịch quá đông đúc.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên xu hướng du lịch mới của thế hệ Gen Z. Theo báo cáo "What the Future Report 2026" của nền tảng du lịch Kayak, 69% người trẻ muốn đến những nơi chưa từng đặt chân tới, trong khi 84% ưu tiên các vùng nông thôn hoặc thành phố nhỏ thay vì những trung tâm du lịch nổi tiếng.

Travel + Leisure nhận định thay vì chỉ chạy theo các điểm đến "gây sốt" trên mạng xã hội, ngày càng nhiều du khách trẻ tìm kiếm những hành trình mang tính khám phá, trải nghiệm sâu hơn về văn hóa và cuộc sống địa phương.

10 điểm đến tốt nhất cho du khách Gen Z, theo Travel + Leisure: Dominica Morocco Belize Austin, Texas (Mỹ) Việt Nam Sardinia (Italy) La Paz (Mexico) Costa Rica Hilo, Hawaii (Mỹ) Punta Gorda, Florida (Mỹ)

Trong danh sách năm nay, Tara Cappel, nhà sáng lập FTLO Travel (đơn vị tổ chức các chuyến du lịch theo nhóm dành cho người từ 25 đến 39 tuổi) đã lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến nổi bật nhất.

Theo Cappel, Việt Nam từ lâu là một trong những quốc gia bà yêu thích kể từ lần đầu ghé thăm khi mới ngoài 20 tuổi. Chuyên gia du lịch này cho rằng đất nước hấp dẫn nhờ con người thân thiện, nền ẩm thực phong phú cùng bề dày lịch sử và văn hóa, mang đến vô số trải nghiệm cho du khách.

Toàn cảnh phố cổ Hội An với những bức tường vàng và mái ngói đặc trưng, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bà gợi ý hành trình khám phá Việt Nam nên bắt đầu từ Hà Nội với những công trình kiến trúc cổ, các khu phố nhộn nhịp và nền ẩm thực đường phố đặc sắc. Từ đây, du khách có thể tiếp tục đến TP.HCM và Hội An để trải nghiệm sự đối lập giữa đô thị sôi động nhất cả nước và một trong những phố cổ được bảo tồn tốt nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, vịnh Hạ Long cũng được xem là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ. Hàng nghìn đảo đá vôi giữa làn nước xanh ở vùng biển phía Bắc tạo nên khung cảnh đặc trưng, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn với những người trẻ yêu thích khám phá thiên nhiên.