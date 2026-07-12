Địa điểm của Việt Nam vừa lọt top thành phố tốt nhất thế giới

Hội An tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi góp mặt trong danh sách những thành phố tốt nhất thế giới do độc giả Travel + Leisure bình chọn.

Ngày 7/7, trong khuôn khổ giải thưởng World's Best Awards 2026, tạp chí du lịch Travel + Leisure công bố danh sách những thành phố tốt nhất thế giới. Đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt là Hội An, đồng thời xếp thứ 3 trong danh sách các thành phố tốt nhất châu Á.

Năm nay, danh sách này của Travel + Leisure có 15 thành phố châu Á được vinh danh. Hội An tiếp tục duy trì sức hút bên cạnh nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực nhờ sự kết hợp giữa di sản, văn hóa, ẩm thực và nhịp sống đặc trưng.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Hội An từ thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) nay trở thành một phần của TP. Đà Nẵng. Không chỉ được biết đến với phố cổ và những con đường rực rỡ đèn lồng, Hội An ngày càng được truyền thông quốc tế nhìn nhận là điểm đến có chiều sâu về văn hóa.

Chùa Cầu ở phố cổ Hội An nhìn từ trên cao, ngày 3/8/2024. Ảnh: Phạm Toàn.

Không chỉ dừng lại ở đó, theo National Geographic, thành phố này còn hấp dẫn bởi những làng nghề truyền thống, các khu chợ địa phương, quán cà phê, bãi biển và nhịp sống chậm, mang đến cho du khách cơ hội khám phá đời sống bản địa thay vì chỉ tham quan các địa danh nổi tiếng.

Du khách đến Hội An có thể dạo quanh những con hẻm nhỏ, ghé các xưởng thủ công, thưởng thức cao lầu, mì Quảng hay bánh mì, đồng thời kết hợp khám phá làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu hoặc đạp xe qua những cánh đồng ven đô. Chính những trải nghiệm đời thường này góp phần tạo nên sức hút khác biệt của Hội An.

Đầu tháng 6, Travel + Leisure cũng xếp Hội An vào nhóm thành phố tốt nhất thế giới dành cho người làm việc từ xa. Tạp chí đánh giá cao chi phí sinh hoạt hợp lý, hệ thống quán cà phê đa dạng, hạ tầng Internet ổn định cùng sự cân bằng giữa không gian làm việc và nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, thành phố còn sở hữu cộng đồng người nước ngoài ngày càng đông, giúp du khách dễ dàng kết nối và lưu trú dài ngày.

Du khách khám phá phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Phạm Toàn, Linh Huỳnh.

Theo Travel + Leisure, World's Best Awards 2026 là mùa giải thứ 31 do độc giả bình chọn. Năm nay, tạp chí nhận được hơn 661.000 lượt bình chọn ở nhiều hạng mục như thành phố, hòn đảo, hãng hàng không, khách sạn và đơn vị tổ chức safari trên toàn thế giới.

Tạp chí cho biết nhiều điểm đến chiến thắng đã liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng suốt hơn 2 thập kỷ, trong khi không ít cái tên mới cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của độc giả.

Riêng ở hạng mục thành phố tốt nhất thế giới, những điểm đến được đánh giá cao đều sở hữu các công trình biểu tượng, hệ thống khách sạn chất lượng cùng nền ẩm thực phong phú, mang lại trải nghiệm nổi bật cho du khách.