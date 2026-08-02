Cảnh khỉ mẹ ôm hôn con ở vườn thú Trung Quốc gây sốt

Một khỉ mẹ liên tục ôm, hôn và vuốt ve khỉ con giữa công viên ở Quý Châu (Trung Quốc), tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều du khách thích thú.

Khoảnh khắc khỉ mẹ nhẹ nhàng ôm, hôn và vuốt ve khỉ con. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 30/7, nhiều du khách tới tham quan một công viên ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã bắt gặp khoảnh khắc một khỉ mẹ âu yếm ôm ấp, hôn và vuốt ve khỉ con. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo du khách có mặt tại đây.

Trong video được du khách ghi lại, khỉ mẹ nhẹ nhàng kéo con vào lòng, liên tục ôm hôn và vuốt ve như đang dỗ dành. Khỉ con ngoan ngoãn tựa sát vào mẹ, thỉnh thoảng vòng đôi tay nhỏ ôm lại rồi rúc sâu vào vòng tay của mẹ.

Chỉ kéo dài chưa đầy một phút, đoạn video nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người gọi đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất về tình mẫu tử trong thế giới động vật mà họ từng chứng kiến.

"Tình mẫu tử vượt qua mọi ranh giới loài vật", một tài khoản bình luận.

Khỉ sinh sống tại Công viên Kiềm Linh Sơn ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Không chỉ gây xúc động với người xem, hành vi này cũng phù hợp với những quan sát của giới khoa học. Theo Jane Goodall Institute, tổ chức bảo tồn động vật hoang dã và môi trường phi lợi nhuận toàn cầu, mối quan hệ giữa khỉ mẹ và con non được xây dựng thông qua quá trình chăm sóc, bảo vệ và gắn bó ngay từ những ngày đầu đời. Nhiều nghiên cứu về linh trưởng cũng chỉ ra rằng các hành vi như ôm ấp, tiếp xúc cơ thể hay chải lông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cảm xúc và kỹ năng xã hội của con non.

Những năm gần đây, Quý Dương (tỉnh Quý Châu) ngày càng thu hút du khách nhờ các không gian sinh thái và điểm tham quan gắn với thiên nhiên.

Trong đó, Công viên động vật hoang dã Tu Văn (Xiuwen Wildlife Park), một trong những vườn thú lớn nhất tỉnh, rộng hơn 333 ha, nuôi hơn 2.000 cá thể thuộc khoảng 200 loài, đồng thời là khu du lịch cấp quốc gia 4A. Bên cạnh đó, Công viên Kiềm Linh Sơn, địa danh nổi tiếng của Quý Dương hiện là nơi sinh sống của gần 1.200 con khỉ macaque hoang dã, trở thành một trong những điểm thu hút đông du khách khi đến thành phố.