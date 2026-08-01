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Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam check-in từ Nha Trang đến Phú Quốc

  • Thứ bảy, 1/8/2026 19:05 (GMT+7)
  • 26 phút trước

"Bông hồng lai" Emoura Phạm thích nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm, Đà Lạt và dạo biển Phú Quốc, Nha Trang trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.

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Tối ngày 31/7, chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tại TP.HCM. Vượt qua 29 thí sinh, Emoura Phạm (26 tuổi), người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh, chạm tới ngôi vị cao nhất. Cô tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Chiến thắng của "bông hồng lai" được đánh giá thuyết phục, bởi cô giữ vững phong độ suốt cuộc thi. Đáng chú ý, việc trao vương miện cho người đẹp lai chưa từng có tiền lệ tại Miss Grand Vietnam. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

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Sau cuộc thi, hình ảnh du lịch đời thường của Emoura Phạm nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp. Bốn tháng trước đêm chung kết, tân hoa hậu cùng anh trai và bạn bè nghỉ dưỡng tại một resort 5 sao nổi tiếng ven biển Hồ Tràm, TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Căn hộ cô lưu trú có ban công riêng hướng ra biển. Tại đây, người đẹp đã dành thời gian thư giãn tại hồ bơi và thưởng thức ẩm thực châu Âu. Ảnh: Graham Turner, Emoura Phạm.

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Tháng 2, Emoura Phạm cùng 2 người bạn đến TP Đà Lạt cũ (Lâm Đồng). Lần này, cô chọn một khách sạn gần gũi, do người dân địa phương vận hành. Giống với những du khách khác, nàng hậu sinh năm 2000 cũng thường xuyên lui tới hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên để hòa vào sự nhộn nhịp của khu trung tâm và tận hưởng không khí lạnh. Ảnh: Emoura Phạm.

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Tháng 11/2025, tân hoa hậu đến Hà Nội tham gia một chương trình thời trang quốc tế và kết hợp tham quan Thủ đô. Do thời tiết thất thường, cô chủ yếu ghé các quán cà phê và trò chuyện cùng bạn bè. Trong ảnh, người đẹp diện chân váy trắng xếp tầng và croptop đen tối giản để khoe eo thon, mái tóc nâu thả tự nhiên, phần đuôi uốn xoăn làm điểm nhấn. Ảnh: Emoura Phạm.

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Emoura Phạm tương đối kín tiếng về cuộc sống. Trước khi đăng quang, cô chỉ đăng tải một số hình ảnh và story trên trang Instagram cá nhân. Giữa tháng 11/2025, "bông hồng lai" đến Sa Pa (Lào Cai). Cô tỏ ra thích thú khi được tận mắt thấy những con đường trắng sương mù. Đời thường, cô chuộng diện những trang phục thoải mái, nhưng vẫn phô trọn đường cong đẹp mắt. Ảnh: Emoura Phạm.

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Tháng 10/2025, sau khi kết thúc công việc, Emoura Phạm nán lại đặc khu Phú Quốc (An Giang) nghỉ dưỡng. Cô lựa chọn một resort gần biển để thuận tiện dạo biển và ngắm hoàng hôn. Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ rằng Phú Quốc là nơi có đủ biển xanh, nắng vàng và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Gần đây, hòn đảo lớn nhất Việt Nam vừa góp mặt trong danh sách 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026 do tập đoàn du lịch Expedia công bố. Cùng với đó là vị trí 2/10 hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 theo bình chọn của DestinAsian. Ảnh: Emoura Phạm.

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Dịp 30/4-1/5 năm 2025, nàng hậu sinh năm 2000 cùng gia đình du lịch tại vịnh Vân PhongNha Trang (Khánh Hòa). Tại đây, cả nhà đã cùng thưởng thức cocktail hoa quả dưới ánh hoàng hôn của vịnh và xem pháo hoa. Trong những chuyến du lịch biển, cô ưu tiên diện váy hoa, chất liệu mỏng nhẹ để phù hợp với khung cảnh. Ảnh: Graham Turner.

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Emoura Phạm hiện sinh sống và làm việc chủ yếu ở TP.HCM. Trong phần thi ứng xử top 5, khi nhận được câu hỏi "Nếu có cơ hội, bạn sẽ giới thiệu TP.HCM với bạn bè thế giới như thế nào?", cô trả lời: "Câu trả lời nằm ở chính năng lượng và 'nhịp đập' của thành phố này, nơi chứa đựng cả sự nhộn nhịp lẫn bình yên. Đặc biệt, con người nơi đây tử tế, thân thiện và kết nối bằng những nụ cười. Một khi đã tới TP.HCM, du khách sẽ không nỡ rời đi. TP.HCM luôn mở rộng vòng tay để chào đón mọi người tới tận hưởng những điều tuyệt vời nhất". Ảnh: Emoura Phạm.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

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Trúc Hồ

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