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Lô Lô Chải tiếp tục muốn là 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'

  • Thứ sáu, 31/7/2026 14:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau gần 1 năm được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới", Lô Lô Chải thu hút đông du khách hơn, đồng thời siết quản lý xây dựng, bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa.

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Du khách Hà Nội khám phá làng Lô Lô Chải tháng 11/2025.

Ngày 31/7, đại diện UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết sau gần một năm được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới", Lô Lô Chải trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Cùng với sự gia tăng lượng khách, địa phương cho rằng công tác quản lý xây dựng, bảo tồn cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa và không gian kiến trúc truyền thống cần được chú trọng để đảm bảo phát triển du lịch bền vững.

Theo địa phương, công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, bảo vệ hành lang và chỉnh trang các điểm du lịch, đặc biệt tại Lô Lô Chải, đang được tăng cường.

Tổ Quản lý trật tự xây dựng và lãnh đạo thôn cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm kiểm soát hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường, giữ gìn kiến trúc truyền thống, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân và các hộ kinh doanh.

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Toàn cảnh làng Lô Lô Chải nhìn từ trên cao.

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết việc duy trì danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới" cần sự phối hợp giữa chính quyền và cộng đồng địa phương.

Theo ông, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về xây dựng, đồng thời tìm giải pháp cân bằng giữa phát triển du lịch với bảo tồn giá trị văn hóa và kiến trúc truyền thống của Lô Lô Chải.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía bắc cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn cũ), được nhiều du khách ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ cảnh quan hài hòa và bản sắc văn hóa của người Lô Lô. Từ đây, du khách có thể tiếp tục hành trình tham quan cột cờ Lũng Cú và cột mốc cực Bắc của Tổ quốc.

Lượng khách đến Lô Lô Chải tăng mạnh từ tháng 10/2025, sau khi ngôi làng được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới". Đầu năm nay, nhiều cơ sở lưu trú tại đây đã kín phòng trong dịp Tết Nguyên đán.

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Du khách Hà Nội khám phá làng Lô Lô Chải tháng 11/2025.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 2,09 triệu lượt khách, trong đó có trên 406.000 lượt khách quốc tế, đạt 51% kế hoạch năm.

Tổng chi tiêu của du khách đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương 52,5% kế hoạch năm. Cũng trong nửa đầu năm, tạp chí du lịch quốc tế Time Out đưa Tuyên Quang vào danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã lựa chọn 5 đại diện tham gia Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2026 do UN Tourism tổ chức. Kết quả dự kiến công bố vào quý IV/2026.

  • Làng Lò (Đắk Lắk)
  • Làng du lịch cộng đồng Cát Cát (Lào Cai)
  • Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng)
  • Măng Đen Treehouse Village (Quảng Ngãi)
  • Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Lạng Sơn)

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Làng du lịch nào ở Việt Nam 'tốt nhất thế giới' sau Lô Lô Chải?

Cát Cát (Lào Cai), rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng), làng Lò (Đắk Lắk), Măng Đen Treehouse (Quảng Ngãi) và làng Hữu Liên (Lạng Sơn) được đề cử "Làng du lịch tốt nhất thế giới".

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Châu Sa

Ảnh: Yến Vi Vu

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