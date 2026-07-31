Lô Lô Chải tiếp tục muốn là 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'

Sau gần 1 năm được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới", Lô Lô Chải thu hút đông du khách hơn, đồng thời siết quản lý xây dựng, bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa.

Du khách Hà Nội khám phá làng Lô Lô Chải tháng 11/2025.

Ngày 31/7, đại diện UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết sau gần một năm được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới", Lô Lô Chải trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Cùng với sự gia tăng lượng khách, địa phương cho rằng công tác quản lý xây dựng, bảo tồn cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa và không gian kiến trúc truyền thống cần được chú trọng để đảm bảo phát triển du lịch bền vững.

Theo địa phương, công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, bảo vệ hành lang và chỉnh trang các điểm du lịch, đặc biệt tại Lô Lô Chải, đang được tăng cường.

Tổ Quản lý trật tự xây dựng và lãnh đạo thôn cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm kiểm soát hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường, giữ gìn kiến trúc truyền thống, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân và các hộ kinh doanh.

Toàn cảnh làng Lô Lô Chải nhìn từ trên cao.

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết việc duy trì danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới" cần sự phối hợp giữa chính quyền và cộng đồng địa phương.

Theo ông, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về xây dựng, đồng thời tìm giải pháp cân bằng giữa phát triển du lịch với bảo tồn giá trị văn hóa và kiến trúc truyền thống của Lô Lô Chải.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía bắc cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn cũ), được nhiều du khách ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ cảnh quan hài hòa và bản sắc văn hóa của người Lô Lô. Từ đây, du khách có thể tiếp tục hành trình tham quan cột cờ Lũng Cú và cột mốc cực Bắc của Tổ quốc.

Lượng khách đến Lô Lô Chải tăng mạnh từ tháng 10/2025, sau khi ngôi làng được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới". Đầu năm nay, nhiều cơ sở lưu trú tại đây đã kín phòng trong dịp Tết Nguyên đán.

Du khách Hà Nội khám phá làng Lô Lô Chải tháng 11/2025.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 2,09 triệu lượt khách, trong đó có trên 406.000 lượt khách quốc tế, đạt 51% kế hoạch năm.

Tổng chi tiêu của du khách đạt hơn 5.000 tỷ đồng , tương đương 52,5% kế hoạch năm. Cũng trong nửa đầu năm, tạp chí du lịch quốc tế Time Out đưa Tuyên Quang vào danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới.

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