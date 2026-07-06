Siêu bão Bavi đổ bộ, Mỹ cảnh báo sức gió hủy diệt

Siêu bão Bavi đổ bộ vào các đảo tiền tiêu thuộc vùng lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, khu vực gần đảo Guam. Cơn bão mang theo cuồng phong và mưa xối xả.

Ảnh vệ tinh chụp cơn bão Bavi lúc 15h ngày 5/7 khi bão đi qua quần đảo Bắc Mariana. Ảnh: New York Times.

Hiện tại, quần đảo Bắc Mariana đang hứng bão Bavi, giới chức địa phương phát đi cảnh báo khẩn cấp yêu cầu người dân tuyệt đối không ra ngoài.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), tâm bão đã quét qua đảo Rota vào sáng 6/7 theo giờ địa phương. Cơn bão không chỉ đe dọa các khu vực thuộc quần đảo Bắc Mariana, mà còn uy hiếp cả đảo Guam. Đáng chú ý, khu vực này vẫn chưa khắc phục xong hậu quả từ trận bão có tính hủy diệt xảy ra hồi tháng 4.

"Người dân trên những hòn đảo tiền tiêu này đang phải hứng chịu những trận cuồng phong có sức tàn phá khủng khiếp", chuyên gia khí tượng Edwin Montvila thuộc NWS cho biết trong ngày 6/7. Ông đặc biệt nhấn mạnh tình hình nguy hiểm tại đảo Rota, hòn đảo có chưa đầy 2.000 dân nằm ở phía đông bắc đảo Guam.

Cảnh báo gió mạnh với sức gió hủy diệt có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người đã được ban bố tại đảo Rota. Ông Montvila cho biết cơn bão được dự báo sẽ còn gia tăng sức mạnh lên siêu bão cấp 5 (trong thang phân loại bão Saffir-Simpson), với vận tốc gió duy trì liên tục có thể lên tới 290 km/h, sức gió giật mạnh lên tới 346 km/h.

Chuyên gia Montvila nhấn mạnh bão Bavi đang đặt người dân trên một số đảo của quần đảo Bắc Mariana ở vào tình trạng "nguy hiểm đến tính mạng". Cơ quan dự báo thời tiết đã yêu cầu người dân trên các đảo ngay lập tức di chuyển vào các công trình kiên cố để trú ẩn và tránh xa các cửa sổ.

"Việc đi ra ngoài vào lúc này có thể dẫn đến tử vong do bị các vật thể bay phóng trúng. Các cột điện và hệ thống đường dây điện có thể bị quật đổ. Tất cả những yếu tố đó đều gây nguy hiểm cho tính mạng, vì vậy chúng tôi khuyến nghị người dân tuyệt đối không ra ngoài, ở yên trong nơi trú ẩn cho tới khi nhận được thông báo mới", ông Montvila cảnh báo.

Ông Montvila cho biết có tín hiệu khả quan là bão Bavi di chuyển với tốc độ khá nhanh trong sáng 6/7. Điều này mang lại hy vọng rằng nó sẽ sớm đi qua khu vực các đảo tiền tiêu của Mỹ. Mặc dù vậy, các hòn đảo này vẫn sẽ phải đối mặt với mưa lớn kéo dài ít nhất đến hết đêm 6/7.

Hiện tại, bên cạnh đảo Rota đang hứng bão, các cảnh báo bão cũng được áp dụng cho các đảo lân cận như Guam, Tinian và Saipan. Các đảo khác trong khu vực được đặt dưới tình trạng cảnh báo và cần liên tục theo dõi thông tin về cơn bão nhiệt đới.

Bão Bavi ập đến chỉ vài tháng sau khi siêu bão Sinlaku vừa càn quét các hòn đảo tại khu vực này trong tháng 4.

Thống đốc đảo Guam, bà Lou Leon Guerrero, kêu gọi người dân ở yên trong nhà hoặc các trung tâm trú ẩn, tuyệt đối tránh di chuyển trên các cung đường.

"Chúng tôi đang phải trải qua một trận cuồng phong với sức gió dữ dội. Nhưng chúng tôi luôn chủ động trong việc lên kế hoạch, đưa ra các phương án để bảo vệ người dân", bà Guerrero phát biểu ngày 5/7.

Linh mục Francis Hezel của Nhà thờ Công giáo Santa Barbara nằm ở Dededo (Guam) chia sẻ: "Người dân ở khu vực này vốn cũng quen thuộc với các cơn bão. Họ biết khá rõ phải làm gì để chuẩn bị ứng phó với bão".