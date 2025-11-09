Fungwong tăng cấp thành siêu bão, Philippines xả lũ loạt đập thủy điện

Còn chưa kịp hồi phục sau bão Kalmaegi, Philippines lại phải chống chọi cơn bão Fungwong chỉ trong vòng một tuần.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines ngày 8/11 hỗ trợ chính quyền địa phương sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực dự kiến bão đổ bộ. Ảnh: Rapler

Hơn 900.000 người dân Philippines đã được sơ tán khỏi các khu vực dễ bị ảnh hưởng khi siêu bão Fung-wong bắt đầu quét qua đảo Luzon. Nhà chức trách đã cho tạm dừng hoạt động học tập và làm việc tại những khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão, trong đó có cả thủ đô Manila.

Cơ quan khí tượng cho biết bão Fung-wong (tên địa phương là bão Uwan) dự kiến đổ bộ vào tỉnh Aurora tối 9/11, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi. Cơn bão Kalmaegi khiến 224 người Philippines thiệt mạng.

Theo Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Khí quyển (CIRA), bão Fung-wong đạt sức gió duy trì 185 km/h, sức gió giật lên tới 230 km/h. Nhiều khu vực trên đảo Luzon đã hứng chịu mưa to và gió mạnh ngay trước khi tâm bão tiến vào đất liền.

Cảnh báo được nhà chức trách Philippines phát đi đối với bão Fung-wong hiện ở cấp độ 5, mức cao nhất, đối với các tỉnh Catanduanes, Camarines Sur và Aurora, trong khi vùng thủ đô Manila cùng các khu vực lân cận được đặt trong tình trạng cảnh báo bão cấp độ 3.

Người dân Philippines đi sơ tán trước khi cơn bão Fung-wong đổ bộ. Ảnh: Văn phòng Thông tin tỉnh Sorsogon

Trước diễn biến phức tạp, nhiều đập thủy điện lớn như Magat, Angat, Ambuklao, Binga và Ipo đã bắt đầu xả nước nhằm bảo đảm an toàn.

Nhà chức trách cảnh báo người dân sống dọc các sông Cagayan, Magat, Angat và Agno đề phòng lũ quét, xói mòn bờ sông và mực nước dâng cao bất thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán, cảnh báo rằng việc ở lại vùng nguy hiểm là “vừa nguy hiểm, vừa vi phạm pháp luật”.

Sóng biển ở khu đô thị Dingalan, tỉnh Aurora, Philippines, ngày 9/11. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi mong người dân di chuyển sớm để tránh phải cứu hộ vào phút chót, điều này có thể khiến tính mạng của cảnh sát, binh sĩ và nhân viên cứu hộ gặp nguy hiểm”, ông nói trong thông điệp phát sóng toàn quốc.

Fung-wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay tiến vào Philippines, con số này vượt mức trung bình hàng năm. Cơn bão Fung-wong tạo thêm sức ép lên hệ thống ứng phó thiên tai của Philippines, khi chính quyền nước này vẫn đang hỗ trợ hàng nghìn nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi.

“Chúng tôi hy vọng sẽ không có thương vong trong cơn bão này”, quan chức phòng vệ dân sự, ông Raffy Alejandro, nói tại một cuộc họp báo ứng phó bão Fung-wong. Quân đội Philippines đã điều động khoảng 2.000 binh sĩ hỗ trợ cứu trợ và ứng phó thiên tai.

Hiện tại, vùng Đông Visayas ghi nhận nhiều nơi mất điện. Cơ quan hàng không dân dụng cho biết gần 400 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy.