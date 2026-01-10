Ông Trump 'ngỏ ý' muốn nhận giải Nobel Hòa bình từ bà Machado

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng gặp bà María Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela, để nhận giải Nobel Hòa bình từ bà Machado.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Trung tâm Kennedy ở Washington, Mỹ, ngày 13/8/2025. Ảnh: Reuters.

New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối thứ 9/1 cho biết ông sẽ gặp bà María Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela, vào tuần tới tại Washington (Mỹ).

Thời gian qua, bà Machado được cho là đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Trump. Dự kiến vào đầu tuần tới, bà sẽ tới Mỹ và đề nghị trao lại giải Nobel Hòa bình mà bà nhận được năm ngoái cho ông Trump - giải thưởng mà vị Tổng thống Mỹ đã công khai bày tỏ sự quan tâm từ lâu.

“Tôi được biết bà ấy sẽ đến đây vào tuần tới và tôi mong được chào hỏi bà ấy”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News tại Nhà Trắng.

Ông Trump nói thêm rằng việc nhận giải từ bà Machado sẽ là “một vinh dự lớn”, đồng thời cho rằng động thái này sẽ gây “bẽ mặt đối với Na Uy”, quê hương của giải Nobel.

Ngày 5/1, bà Machado chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng bà muốn chính thức trao lại giải Nobel Hòa bình đã nhận cho ông Trump. Trước đó, tháng 10/2025, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải thưởng này cho bà.

Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump có một đăng tải dài trên mạng xã hội Truth Social, trong đó, ông viết về nỗi thất vọng khi không được trao giải Nobel Hòa bình: "Một mình tôi đã chấm dứt 8 cuộc chiến, vậy mà Na Uy, một thành viên NATO, lại ngớ ngẩn không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã cứu sống hàng triệu người”.

Trước nay, ông Trump đã nhiều lần nhận công lao về việc giúp chấm dứt nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Trong một số trường hợp, các bên liên quan thừa nhận ông Trump đã góp phần thúc đẩy hòa bình hoặc hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, ở một số trường hợp khác, vai trò của ông vẫn gây tranh cãi vì chưa rõ ràng hoặc giao tranh lại tái diễn.

Về bà Machado, bà được xem là chính trị gia nổi bật tại Venezuela. Tuy nhiên, ông Trump từng công khai đánh giá rằng bà Machado không có đủ sự ủng hộ từ trong nước để có thể nắm giữ vị trí lãnh đạo tại quốc gia Nam Mỹ.