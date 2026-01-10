Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump 'ngỏ ý' muốn nhận giải Nobel Hòa bình từ bà Machado

  • Thứ bảy, 10/1/2026 09:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng gặp bà María Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela, để nhận giải Nobel Hòa bình từ bà Machado.

Trump anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Trung tâm Kennedy ở Washington, Mỹ, ngày 13/8/2025. Ảnh: Reuters.

New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối thứ 9/1 cho biết ông sẽ gặp bà María Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela, vào tuần tới tại Washington (Mỹ).

Thời gian qua, bà Machado được cho là đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Trump. Dự kiến vào đầu tuần tới, bà sẽ tới Mỹ và đề nghị trao lại giải Nobel Hòa bình mà bà nhận được năm ngoái cho ông Trump - giải thưởng mà vị Tổng thống Mỹ đã công khai bày tỏ sự quan tâm từ lâu.

“Tôi được biết bà ấy sẽ đến đây vào tuần tới và tôi mong được chào hỏi bà ấy”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News tại Nhà Trắng.

Ông Trump nói thêm rằng việc nhận giải từ bà Machado sẽ là “một vinh dự lớn”, đồng thời cho rằng động thái này sẽ gây “bẽ mặt đối với Na Uy”, quê hương của giải Nobel.

Ngày 5/1, bà Machado chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng bà muốn chính thức trao lại giải Nobel Hòa bình đã nhận cho ông Trump. Trước đó, tháng 10/2025, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải thưởng này cho bà.

Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump có một đăng tải dài trên mạng xã hội Truth Social, trong đó, ông viết về nỗi thất vọng khi không được trao giải Nobel Hòa bình: "Một mình tôi đã chấm dứt 8 cuộc chiến, vậy mà Na Uy, một thành viên NATO, lại ngớ ngẩn không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã cứu sống hàng triệu người”.

Trước nay, ông Trump đã nhiều lần nhận công lao về việc giúp chấm dứt nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Trong một số trường hợp, các bên liên quan thừa nhận ông Trump đã góp phần thúc đẩy hòa bình hoặc hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, ở một số trường hợp khác, vai trò của ông vẫn gây tranh cãi vì chưa rõ ràng hoặc giao tranh lại tái diễn.

Về bà Machado, bà được xem là chính trị gia nổi bật tại Venezuela. Tuy nhiên, ông Trump từng công khai đánh giá rằng bà Machado không có đủ sự ủng hộ từ trong nước để có thể nắm giữ vị trí lãnh đạo tại quốc gia Nam Mỹ.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

An Hòa

Trump Donald Trump Nobel Mỹ Machado Venezuela Nobel Hòa bình Na Uy Nobel

  • Giải Nobel

    Giải Nobel

    Giải Nobel được đặt theo tên của nhà phát minh, kỹ sư Afred Nobel là một tập hợp các giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, hòa bình và khoa học kinh tế. Lễ trao giải được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm, Thụy Điển (trừ giải hòa bình tổ chức ở Oslo, Na Uy). Mỗi người đoạt giải sẽ được nhận huy chương vàng, bằng tốt nghiệp và một khoản tiền được quyết định bởi Quỹ Nobel.

    Bạn có biết: Từ năm 1901 đến năm 2016, giải thưởng Nobel đã được trao tặng 579 lần cho 911 người và các tổ chức.

    • Lần đầu tiên: 1901
    • Được trao bởi: Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Viện Karolinska, Hội đồng Nobel Na Uy

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý