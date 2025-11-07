Siêu bão mới hình thành, Philippines lo ngại kịch bản tồi tệ hơn

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết, siêu bão nhiệt đới ngay tiếp sau Kalmaegi đang tiếp tục mạnh lên khi di chuyển trên vùng biển Philippines, phía đông bắc đảo Palau.

Bão mới mang tên quốc tế Fung-wong, tên địa phương Uwan, theo lãnh đạo Philippines, “có thể còn mạnh hơn cả Kalmaegi”, Straits Times đưa tin.

Những chiếc ôtô chất đống tại một khu dân cư ở Bacayan, thành phố Cebu (Philippines). Ảnh: Reuters.

Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) dự báo Fung-wong sẽ mạnh lên thành siêu bão khi tiến gần lãnh thổ Philippines.

Theo bản tin phát lúc 11h ngày 7/11, tâm bão Fung-wong được xác định ở cách miền Đông Visayas khoảng 1.315 km về phía đông, hiện vẫn nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của Philippines (PAR), theo Cebu News Daily.

Với sức gió gần tâm bão đạt 100 km/giờ, giật tới 125 km/giờ, bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/giờ và dự kiến sẽ đi vào khu vực PAR vào tối 7/11 hoặc rạng sáng 8/11.

PAGASA cảnh báo, Fung-wong có khả năng tăng cường nhanh, đạt cấp bão mạnh trong 24 giờ tới và có thể trở thành siêu bão vào tối 8/11 hoặc sáng 9/11.

Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Isabela hoặc phía bắc tỉnh Aurora vào tối Chủ nhật hoặc rạng sáng 10/11, sau đó cắt ngang Bắc Luzon rồi di chuyển ra biển Tây Philippines.

Tín hiệu cảnh báo gió mạnh có thể được phát đi từ chiều hoặc tối 7/11 cho các khu vực thuộc miền Nam Luzon, Đông Visayas và vùng Caraga, nhằm chuẩn bị ứng phó với gió giật mạnh. Theo kịch bản hiện tại, cấp cảnh báo gió cao nhất có thể được nâng lên tới cấp 5.

Cơ quan khí tượng cho biết thời tiết sẽ bắt đầu xấu đi từ 9/11, với gió mạnh nguy hiểm đến tính mạng và mưa lớn có thể xảy ra tại Bắc Luzon và một phần Trung Luzon trong hai ngày đầu tuần tới.

Trước đó, bão Kalmaegi đã đổ bộ miền Trung Philippines ngày 3/11, tàn phá các đảo Cebu và Negros trước khi quay trở lại Biển Đông.

Những cơn lũ quét “chưa từng có tiền lệ” đã tràn qua hàng loạt thị trấn và thành phố ở tỉnh Cebu, cuốn trôi ôtô, nhà cửa ven sông và cả những thùng container khổng lồ.

Tại thị trấn Liloan, gần thành phố Cebu, nơi đã tìm thấy 35 thi thể, phóng viên AFP ghi nhận cảnh xe cộ chồng chất trong bùn, mái nhà bị tốc bay, còn người dân vật lộn dọn dẹp đống đổ nát.

Đến nay, hơn nửa triệu người vẫn đang phải sơ tán khỏi vùng bị ảnh hưởng.

Ngày 6/11, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia, cho phép giải ngân quỹ cứu trợ khẩn cấp và áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

Theo cơ sở dữ liệu thảm họa quốc tế EM-DAT, Kalmaegi hiện là cơn bão gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất thế giới trong năm 2025.

Đường phố ngập, nhà cửa tan hoang sau bão Kalmaegi ở Philippines Video từ drone ghi lại cảnh đường phố ngập sâu và nhà cửa chìm sau bão Kalmaegi ở Visayas, Philippines. Số người chết đã lên tới 46, bao gồm 6 thành viên tổ lái trực thăng quân sự gặp nạn.



