Mỹ lùi thêm một bước trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẽ áp mức thuế mới với chip bán dẫn Trung Quốc, nhưng hoãn thực hiện đến tháng 6/2027.

Logo của hãng chip Nvidia trên nền quốc kỳ Trung Quốc. Đồ hoạ: Reuters





Động thái này cho thấy nỗ lực duy trì thỏa thuận “đình chiến” thương mại mong manh với Bắc Kinh.

Ngày 23/12, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho biết quyết định hoãn thuế áp dụng với các loại chip sử dụng công nghệ cũ của Trung Quốc.

Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 1 năm để làm rõ nỗ lực mà Washington gọi là “phi lý” của Bắc Kinh nhằm giành vị thế thống lĩnh trong ngành bán dẫn. Mức thuế cụ thể sẽ được công bố ít nhất 30 ngày trước khi có hiệu lực.

Cuộc điều tra theo Mục 301 được khởi xướng vào năm ngoái, dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Dù vẫn sẽ áp thuế, chính quyền Mỹ quyết định lùi thời điểm thực thi đến giữa năm 2027. Các quan chức nói rằng mốc thời gian này cho phép Washington duy trì đòn bẩy mà không làm lệch hướng các cuộc đàm phán rộng hơn với Bắc Kinh.

Quyết định hoãn áp thuế được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang có những bước đi hạ nhiệt căng thẳng, sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Để duy trì tiến trình đối thoại, Washington cũng lùi quy định về xuất khẩu công nghệ của Mỹ cho các công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen. Chính quyền Mỹ cũng đã khởi động cuộc rà soát có thể dẫn đến việc cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc các chip trí tuệ nhân tạo mạnh thứ hai của Nvidia, bất chấp phản đối của các nghị sĩ Mỹ rằng điều này sẽ giúp Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự.

Các sản phẩm bán dẫn của Trung Quốc đã phải chịu mức thuế cao. Mức thuế bổ sung 50% do chính quyền cựu Tổng thống Biden áp dụng có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, cộng thêm các khoản thuế trước đó.

Theo các nhà phân tích, việc trì hoãn lần này cho thấy nỗ lực của Washington nhằm cân bằng giữa mục tiêu gây sức ép lên chính sách công nghiệp của Trung Quốc và tránh nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại có thể làm gián đoạn các thị trường công nghệ toàn cầu.