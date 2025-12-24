Ukraine sẽ tổ chức bầu cử sau khi ký thỏa thuận hòa bình

Ông Zelensky cho biết một điểm trong tài liệu mới nhất đã được gửi tới Moskva nêu rõ: “Ukraine phải tổ chức bầu cử sớm nhất có thể sau khi thỏa thuận được ký kết.”

AFP đưa tin, Ukraine sẽ tiến hành bầu cử tổng thống sớm nhất có thể sau khi ký thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến do Nga phát động, căn cứ theo phiên bản mới nhất của dự thảo kế hoạch Mỹ-Ukraine. Đây là tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Phát biểu với các phóng viên, ông Zelensky cho biết một điểm trong tài liệu mới nhất đã được gửi tới Moskva nêu rõ: “Ukraine phải tổ chức bầu cử sớm nhất có thể sau khi thỏa thuận được ký kết.”

Theo ông Zelensky, dự thảo mới nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga, do Kyiv và Washington đàm phán, không yêu cầu Ukraine chính thức từ bỏ việc gia nhập NATO.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: “Việc có Ukraine hay không là lựa chọn của các nước thành viên NATO. Lựa chọn của chúng tôi đã được đưa ra. Chúng tôi đã rời xa đề xuất sửa đổi Hiến pháp Ukraine nhằm cấm Ukraine gia nhập NATO,” đề cập tới một dự thảo trước đó do phía Mỹ soạn thảo, trong đó yêu cầu Kyiv cam kết về mặt pháp lý không gia nhập liên minh này.

Tổng thống Zelensky còn tiết lộ, theo dự thảo về chấm dứt cuộc chiến của Nga, Ukraine, Nga và Mỹ sẽ cùng vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Moskva kiểm soát, song Kyiv phản đối điều khoản này.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ do 3 nước - Ukraine, Mỹ và Nga - cùng vận hành... Đối với Ukraine, điều này nghe rất không phù hợp và không hoàn toàn thực tế.”

Nhà lãnh đạo Ukraine kỳ vọng Moskva sẽ đưa ra phản hồi trong ngày 24/12 đối với phiên bản mới nhất của dự thảo chấm dứt chiến tranh đã được Washington và Kyiv thống nhất.

Tổng thống Zelensky thừa nhận các nhóm đàm phán của Mỹ và Ukraine chưa đạt được đồng thuận về các vấn đề lãnh thổ dài hạn trong các cuộc thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến của Nga, đồng thời kêu gọi đưa các vấn đề này ra thảo luận ở cấp lãnh đạo.