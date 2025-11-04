Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dự báo siêu bão mới hình thành ngay sau bão Kalmaegi

  • Thứ ba, 4/11/2025 19:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện và đang mạnh lên nhanh chóng ở phía đông Philippines, chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi đổ bộ, được dự đoán mạnh lên thành siêu bão vào cuối tuần.

Theo cảnh báo phát đi ngày 4/11 của Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), áp thấp nhiệt đới hiện nay được dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng và có thể đạt cấp siêu bão khi đi vào vùng trách nhiệm của Philippines (PAR) vào cuối tuần này.

Tâm áp thấp nhiệt đới được xác định cách Đông Bắc đảo Mindanao khoảng 1.985 km, vẫn nằm ngoài vùng PAR. Hệ thống này hiện có sức gió duy trì 55 km/h, gió giật 70 km/h, và áp suất trung tâm 1.004 hPa, di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Vùng gió mạnh bao phủ bán kính khoảng 300 km tính từ tâm bão.

PAGASA dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này sẽ chậm lại và có thể di chuyển thất thường, sau đó tăng tốc theo hướng tây - tây bắc trên vùng biển Philippines. Nếu đi đúng hướng dự kiến, hệ thống này sẽ vào PAR vào tối 7/11 hoặc ngày 8/11, và khi đó sẽ được đặt tên trong nước là bão “Uwan”.

bao Kalmaegi, sieu bao moi, ap thap nhiet doi, du bao bao, bao Bien Dong anh 1

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới sắp thành bão gần Biển Đông. Ảnh: PAGASA.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khả năng áp thấp đổ bộ Philippines đang tăng, song vị trí và thời điểm cụ thể vẫn chưa xác định do còn cách thời điểm dự báo hơn 5 ngày. Trong thời gian tới, hệ thống này được dự báo tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp bão vào ngày 6/11 và trở thành siêu bão trong cuối tuần khi di chuyển trên vùng biển ấm phía đông Philippines.

Hiện áp thấp nhiệt đới chưa ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền hoặc vùng biển Philippines. Tuy nhiên, do tác động kết hợp giữa áp thấp và gió mùa Đông Bắc, từ ngày 8/11, biển động mạnh có thể xuất hiện ở khu vực ven biển phía bắc và phía đông đất nước.

PAGASA khuyến cáo ngư dân, du khách và các cơ quan phòng chống thiên tai địa phương cần theo dõi sát các bản tin cập nhật để chủ động ứng phó.

Trong khi đó, bão Kalmaegi đã đổ bộ đất liền Philippines, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và đang tiến vào Biển Đông và chính thức trở thành bão số 13 của mùa bão năm 2025.

