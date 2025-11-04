Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, tái hiện ký ức siêu bão Haiyan

Cơn bão Kalmaegi mạnh cấp 13 càn quét, gây mưa lớn, gió giật cấp 15, quật đổ cây cối và làm tê liệt giao thông trên nhiều đảo ở Visayas (Philippines).

Nhà cửa bị phá hủy do bão ở Cebu. Ảnh: CDN.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi - tên địa phương là Tino - đã đổ bộ vào khu vực Silago thuộc tỉnh Nam Leyte vào nửa đêm 4/11, mang theo sức gió duy trì 150 km/giờ và giật tới 205 km/giờ, Philstar đưa tin.

Đây là cơn bão thứ 20 tấn công Philippines trong năm nay, được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm.

Theo PAGASA, bão Kalmaegi đang di chuyển qua các tỉnh miền Trung Visayas, hướng về Palawan và dự kiến tiến ra Biển Đông vào ngày 5/11. Quỹ đạo của bão trùng với đường đi của siêu bão Haiyan (Hải Yến) năm 2013 - cơn bão từng khiến gần 6.000 người thiệt mạng và tàn phá nghiêm trọng khu vực này.

“Do tương tác với địa hình đồi núi, Kalmaegi có thể suy yếu nhẹ khi đi qua Visayas. Tuy nhiên, nó vẫn duy trì cường độ bão mạnh trong suốt quá trình di chuyển”, PAGASA cho biết trong bản tin sáng 4/11.

PAGASA đã liên tục nâng mức cảnh báo tại nhiều khu vực trọng điểm ở miền Trung Philippines. Theo đó, cảnh báo bão cấp 4 (gió mạnh 118-184 km/giờ) được áp dụng tại Iloilo, Antique, Leyte, Cebu, Bohol, Negros, cùng các đảo Dinagat và Siargao. Cấp 3 và 2 được ban hành trên phần lớn Visayas và Mindanao. Cấp 1 mở rộng tới phía nam Luzon và Palawan, cho thấy phạm vi ảnh hưởng rộng khắp của cơn bão.

Bên cạnh đó, các động kết hợp giữa bão Kalmaegi và dải hội tụ nhiệt đới đã gây mưa lớn từ 50-200 mm trên diện rộng, kéo theo lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi. Gió mạnh quật đổ cây cối, cột điện, khiến hàng loạt tuyến đường bị chia cắt, trong đó có cao tốc Transcentral ở thành phố Cebu, huyết mạch giao thông nối các đảo lớn của Visayas.

Hàng không và hàng hải đều bị tê liệt, với ít nhất 75 chuyến bay nội địa bị hủy. Nhiều cảng biển ở miền Đông Visayas ngừng hoạt động khi sóng cao đến 3 mét được ghi nhận ngoài khơi Samar và Leyte.

Theo tờ Gulf News, hơn 150.000 người dân tại Đông Samar, Leyte và Nam Leyte đã được di tản khẩn cấp tới những trung tâm sơ tán an toàn. Trường học, cơ quan và cơ sở kinh doanh đều được lệnh tạm dừng hoạt động.

Chính quyền địa phương, Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) và Hội Chữ thập đỏ Philippines (PRC) đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất. Các đội phản ứng nhanh và cứu trợ nhân đạo của quân đội được huy động khắp vùng bão.

Tại thành phố Cebu, Tổng Giám mục địa phận đã cho phép sử dụng các nhà thờ làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân. Nhiều địa phương ban hành lệnh nghỉ học, nghỉ làm để bảo đảm an toàn tính mạng.