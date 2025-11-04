Bão Kalmaegi tăng cấp, tiếp tục hướng về khu vực giữa Biển Đông

Dự báo, đến 1h ngày 5/11, bão trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển chủ yếu hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Hướng di chuyển của bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi tăng cấp, hướng về khu vực giữa Biển Đông.

Hồi 1h ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h.

Đến 1h ngày 5/11, bão trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo tới 1h ngày 6/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 630 km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, di chuyển vào Biển Đông. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 1h ngày 7/11, bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi - ĐắK Lắk với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ suy yếu dần.

Do tác động của bão, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Cảnh báo khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mưa lớn từ hà Tĩnh đến Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 4/11, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-110 mm, cục bộ có nơi trên 200 m. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80 mm/3h.

Ngoài ra, ngày và đêm 4/11, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ Tp. Huế đến Đông Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-35 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60 mm/3h.Từ ngày 5/11 đến sáng 6/11 mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Nước sông Hương dâng cao, Nghinh Lương Đình (phường Phú Xuân) chìm trong nước lũ. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ 4h30 đến 13h30 ngày 4/11, lũ trên sông Hương, sông Bồ và sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở mức báo động 2 - báo động 3; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống và ở mức báo động 1 - báo động 2.

Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên nhấn mạnh.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 4/11

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, riêng Điện Biên - Lai Châu trời lạnh, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày có mưa nhiều nơi; đêm có mưa rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày có mưa nhiều nơi; đêm có mưa rải rác, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, trời lạnh, phía Bắc trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.