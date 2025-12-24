Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội sau 8 ngày mất tích

  • Thứ tư, 24/12/2025 16:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khoảng 15h30 ngày 23/12, Công an xã Hồng Vân (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực bãi bồi sông Hồng.

Người dân phát hiện thi thể tại bãi bồi sông Hồng.

Ngay sau đó, Công an xã Hồng Vân đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác xác minh. Tại đây, ông Nguyễn Văn Ngô (sinh năm 1971, trú tại thôn Thượng Lâm, xã Phúc Sơn, Hà Nội) đến trình báo và cho biết nghi ngờ thi thể trên là con trai mình.

Theo ông Ngô, con trai ông là Nguyễn Văn H. (sinh năm 2005, trú tại xã Phúc Sơn) rời nhà từ ngày 15/12 và mất liên lạc hoàn toàn. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông Hồng nhưng không có kết quả.

Quá trình làm việc, cơ quan công an đã cho gia đình nhận dạng trang phục và các đặc điểm trên thi thể. Kết quả cho thấy nhiều dấu hiệu trùng khớp với nam sinh Nguyễn Văn H. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự theo quy định.

Theo người thân, khoảng 6h ngày 15/12, H. rời nhà đi học như thường lệ. Đến tối cùng ngày, không thấy H. trở về, gia đình đã liên hệ với bạn bè và thầy cô nhưng không nhận được thông tin. Khi rời nhà, nam sinh mặc áo khoác màu xám, quần trắng, cao khoảng 1,7m, dáng người gầy.

Anh Lê Văn Phú, anh rể của H., cho biết, thời gian gần đây nam sinh có biểu hiện học tập sa sút và tâm trạng buồn bã. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Phát hiện thi thể người đàn ông trên cây ven đường ở TP.HCM

Người dân hốt hoảng khi phát hiện một nam giới chết trong tư thế treo cổ trên trên cây ven đường. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

48:2861 hôm qua

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TP.HCM

Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

18:54 20/12/2025

Tìm thấy 2 thi thể trong vụ sạt lở ngày 14/12 trên Quốc lộ 6

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong vụ sạt lở xảy ra tại Km 124+300 Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu.

22:06 14/12/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-nam-sinh-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-mat-tich-8-ngay-o-bo-song-hong-post1256253.vov

PV/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thi thể nam sinh Hà Nội Thi thể Thi thể nam sinh Thi thể Bách Khoa Nam sinh Bách Khoa Nam sinh mất tích

    Đọc tiếp

    Mien Trung, Nam Bo don mua lon hinh anh

    Miền Trung, Nam Bộ đón mưa lớn

    2 giờ trước 17:00 24/12/2025

    0

    Mưa bắt đầu từ chiều tối nay (24/12) tại Nam Bộ, kéo dài đến ngày mai. Khu vực Quảng Trị đến phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà mưa tập trung trong hai ngày 25-26/12.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý