Tìm thấy 2 thi thể trong vụ sạt lở ngày 14/12 trên Quốc lộ 6

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong vụ sạt lở xảy ra tại Km 124+300 Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ, đến khoảng 17h hôm nay 14/12, lực lượng đã tìm thấy thi thể anh Phạm Đ. Th. sinh năm 1997, quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội. Thi thể thứ 2 được tìm thấy sau đó như chưa xác định được danh tính. Nhận định có thể còn nạn nhân thứ 3.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: CA Phú Thọ cung cấp.

Hiện tại công tác cứu hộ và đảm bảo giao thông, xử lý sự cố sạt lở vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Trước đó, khoảng 14h37, ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng. Hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt, đoàn xe phải bị ách tác kéo dài hai bên đường.