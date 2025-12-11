Lâm Đồng di dời nhiều hộ dân ra khỏi khu vực đồi thông 35 ha sạt lở

Địa phương đã tổ chức di dời tài sản, người dân, niêm phong nhà dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thanh, quanh khu vực đồi thông 35 hécta.

Ngày 11/12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) cho biết đã tổ chức hỗ trợ di dời nhiều hộ dân tại thôn Quảng Hiệp đến nơi an toàn trước tình trạng sạt lở khu vực đồi thông 35 ha đe dọa khu dân cư.

Địa phương đã tổ chức di dời tài sản, người dân, niêm phong nhà dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn thôn Quảng Hiệp (quanh khu vực đồi thông 35 ha, lâm phần do Ban quản lý Rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý, bảo vệ).

Đồng thời, đối với 10 hộ dân không chấp hành di dời, chính quyền đã tổ chức cưỡng chế di dời người và tài sản đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ vừa qua.

Căn nhà của một hộ dân tại thôn Quảng Hiệp (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng), khu vực phía sau nhà máy thủy điện Quảng Hiệp bị đất đá sạt lở làm sập một phần. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh, khu vực nêu trên được người dân xây dựng nhà ở từ nhiều năm qua. Tình trạng sạt lở triền đồi đã xuất hiện từ năm 2024, địa phương nhiều lần cảnh báo nguy cơ sạt lở.

Theo ghi nhận đến nay tình trạng sạt lở tiếp tục có diễn biến nghiêm trọng hơn, đặc biệt sau các trận mưa đầu tháng 12/2025. Do đó toàn bộ khu vực đã được cảnh báo để các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát, lập hồ sơ, báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về hướng xử lý lâu dài.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực dân cư thuộc thôn Quảng Hiệp hiện có nhiều điểm sạt lở từ phía taluy dương của đồi thông 35 hécta đang đe dọa hàng chục nhà dân dưới chân đồi.

Cung sạt trượt kéo dài cả cây số, từ đỉnh đồi kéo dài ra xung quanh, sát bên các khu dân cư. Đặc biệt có nhiều nhà dân bị đất đá sạt lở áp sát sau nhà, tràn vào bếp, thậm chí gây sập một phần căn nhà.

Theo bà Trần Thị Thanh Hải (thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh), cách đây vài ngày bùn đất và đá từ phía đồi thông sau nhà sạt lở, chảy thành dòng và tràn vào bếp của căn nhà mà gia đình bà đã sinh sống ổn định cả chục năm nay. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bà được hỗ trợ di dời đồ đạc, cả nhà 4 người trong gia đình bà Hải cũng di dời đến nơi khác ở tạm. Hiện nay dù trời hết mưa nhưng sạt lở vẫn tiếp diễn nên cả gia đình chưa dám về ở. Bà Hải chỉ mong địa phương sớm có phương án khắc phục lâu dài tình trạng trên.

Theo Ban quản lý Rừng phòng hộ Đức Trọng, khu vực đồi thông 35 hecta thuộc một phần lô a, khoảnh 5, tiểu khu 277B. Tại khu vực này, diện tích có nguy cơ sạt lở khoảng 1,73 hécta, trong đó 1,18 hécta đất có rừng nghèo kiệt, 0,55 hécta đất chưa có rừng.

Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh tuyên truyền, cảnh báo đến các hộ dân sống gần khu vực trên về nguy cơ sạt lở; đồng thời đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xây dựng phương án phòng chống sạt lở, thiên tai lâu dài tại khu vực nêu trên.