Phát hiện thi thể người đàn ông trên cây ven đường ở TP.HCM

Người dân hốt hoảng khi phát hiện một nam giới chết trong tư thế treo cổ trên trên cây ven đường. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngày 22/12, Công an phường Long Bình (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ven đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, người dân khi đi qua khu vực đường 3B, phường Long Bình, đoạn cách trường THPT Nguyễn Văn Tăng khoảng 500 m, hoảng hốt phát hiện một thi thể nam giới khoảng 35 tuổi treo trên nhánh cây. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Hình ảnh người đàn ông chết trong tư thế treo cổ gần trường học.

Nhận tin báo, Công an phường Long Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân mặc áo màu đen, quần dài và mang theo một ba lô.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.