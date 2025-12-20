Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TP.HCM

Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 20/12, một người dân đi đến hồ nước giáp ranh giữa phường Tân Khánh và phường Bình Dương để . Sau vài lần buông dây câu, người này bất ngờ kéo lên thi thể nam giới. Quá hoảng sợ, cần thủ đã trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo trắng. Nạn nhân có thể đã tử vong đã 3 ngày, đang trong giai đoạn phân hủy.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Theo ghi nhận, hồ nước xảy ra sự việc đón nước từ khu công nghiệp Đại Đăng đổ ra. Khu vực khá sâu, cơ quan chức năng địa phương đặt biển cảnh báo "nước sâu nguy hiểm".

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.