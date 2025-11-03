Bão Kalmaegi có thể đổ bộ với kịch bản rất xấu

Nhận định mới nhất trong tối nay (3/11) cho thấy, bão Kalmaegi có thể đổ bộ với cường độ của một cơn bão rất mạnh, khoảng cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Vào 19h tối nay (3/11), tâm bão trên vùng ven biển phía đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Như vậy, chỉ chưa đầy hai ngày, bão đã tăng 4-5 cấp.

Bão Kalmaegi có thể đổ bộ đất liền nước ta với cường độ rất mạnh.

Trong đêm nay và ngày mai (4/11), bão càn quét qua khu vực miền Trung của Philippines với cường độ rất mạnh. Đến 19h tối nay, khi đang trên khu vực miền Trung Philippines, bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo trong đêm mai, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, đi vào Biển Đông, trở thành bão số 13 năm nay.

Đến 19h tối 5/11, tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 800 km về phía đông đông nam. Lúc này bão vẫn giữ cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Đáng lưu ý, khi tiến gần về vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ nước ta, bão có xu thế tiếp tục mạnh lên do đi qua một vùng biển khá ấm và ít gặp trở ngại. Vì vậy, đến 19h tối 6/11 khi cách bờ biển khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khoảng 200 km về phía đông đông nam, bão vẫn tiếp tục mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

Theo các chuyên gia, với đường đi được nhận định như hiện tại, bão ít khả năng tương tác mạnh với không khí lạnh nên khó xảy ra kịch bản suy yếu nhanh. Dự báo trong sáng ngày 7/11, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, ngay từ đêm 6/11, bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Mưa lớn diện rộng có thể bắt đầu từ đêm 6/11 đến ngày 9/11 trên một khu vực rộng lớn từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng lưu ý, số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ,hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới. Vì vậy, cơ quan này đề nghị các bộ, ngành, địa phương và người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về cơn bão.

Ngay từ chiều nay, do ảnh hưởng hoàn lưu rìa phía tây cơn bão, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.