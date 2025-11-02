Bão Kalmaegi cấp 9 sắp đi vào Biển Đông, dự báo tăng cấp nhanh

Bão Kalmaegi hiện mạnh cấp 9 và sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 5/11, dự báo đây là cơn bão mạnh, tăng cấp nhanh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động, tên quốc tế là Kalmaegi.

Lúc 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kalmaegi trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, khả năng mạnh lên với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Khoảng 16h ngày 4/11, bão Kalmaegi ở khu vực phía Tây miền Trung (Philippines), đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Nguồn: NCHMF.

Đến 16h ngày 5/11, bão đi vào khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025 hoạt động trên khu vực biển này, di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, có thể mạnh thêm, cường độ cấp 13, giật cấp 16-17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ nhanh trở lại, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và cường độ khả năng mạnh thêm.

Tác động của bão Kalmaegi, từ chiều và đêm 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong tháng 11/2025, trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 1-2 cơn (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,5 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn).

Trong thời kỳ dự báo, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Phía Tây tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Trên phạm vi cả nước nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.