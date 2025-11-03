Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Kalmaegi đổi hướng, có khả năng mạnh lên

  • Thứ hai, 3/11/2025 10:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đến 7h ngày 4/11, bão trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh lên.

Bao so 13 Bao Kalmaegi anh 1

Bão Kalmaegi đổi hướng và có khả năng mạnh lên. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi đổi hướng và có khả năng mạnh lên.

Theo đó, hồi 7h ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h.

Đến 7h ngày 4/11, bão trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh lên.

Sau đó, tới 7h ngày 5/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h, di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 7 giờ ngày 6/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Do tác động của bão, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Cảnh báo khoảng ngày 5-6/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

https://www.vietnamplus.vn/bao-kalmaegi-doi-huong-va-co-kha-nang-manh-len-post1074533.vnp

Thắng Trung/Vietnam+

Bão số 13 Bão Kalmaegi Bão Kalmaegi Bão số 13 Biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão

