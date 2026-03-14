100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu tại 5 điểm bầu cử sớm ở Lâm Đồng

Ngày 14/3, theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, sau lễ khai mạc, 100% cử tri tại 5 điểm bầu cử sớm của tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Cử tri bỏ phiếu tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, các khu vực bầu cử sớm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gồm: Khu vực bỏ phiếu số 37 tại xã Đắk Wil (Đồn Biên phòng Nậm Na và Đồn Biên phòng Đắk Ken); khu vực bỏ phiếu số 20 tại xã Thuận An (Đồn Biên phòng Đắk Đam); khu vực bỏ phiếu số 21 tại xã Thuận An (Đồn Biên phòng Đắk M’Bai); khu vực bỏ phiếu số 19 tại xã Thuận Hạnh (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1) và khu vực bỏ phiếu số 18 tại xã Hàm Tân (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2).

Các cử tri làm thủ tục trước khi bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 5 khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm, đều thuộc các đơn vị của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Việc lựa chọn một số đơn vị để tổ chức bầu cử sớm căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới.

Thùng phiếu được niêm phong, đóng dấu trước khi các cử tri bỏ phiếu.

Việc tổ chức bầu cử sớm cũng tạo điều kiện để lực lượng biên phòng chủ động bố trí lực lượng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và chính quyền địa phương, công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử sớm được thực hiện chu đáo, từ trang trí khánh tiết, bố trí khu vực bỏ phiếu đến chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và hoàn thành đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao.