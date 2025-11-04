2 giờ trước
10:06 4/11/2025
Thế giới
Tòa tháp có từ thời trung cổ Torre dei Conti nằm ở thành phố Rome (Italy) vừa bị đổ sập một phần trong lúc hoạt động trùng tu đang diễn ra. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến một công nhân thiệt mạng và 3 công nhân khác bị thương.
23 giờ trước
12:06 3/11/2025
Thế giới
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vừa xuất hiện tại giải chạy marathon tổ chức ở thành phố New York (Mỹ) với vết thương bí ẩn trên mũi.
17 giờ trước
19:03 3/11/2025
Thế giới
Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang gây chú ý với cuộc sống nhiều màu sắc chia sẻ công khai trên mạng xã hội.
11:16 2/11/2025
11:16 2/11/2025
Thế giới
Dịp lễ Halloween năm nay, phó tướng của ông Trump - Phó tổng thống Mỹ JD Vance - gây sốt mạng xã hội với màn hóa trang thành chính mình. Ông Vance đội tóc giả, tự hóa trang thành hình ảnh châm biếm "JD béo tóc xoăn" mà một số cư dân mạng từng sử dụng.
07:28 2/11/2025
07:28 2/11/2025
Thế giới
1.2K
Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bàn cờ vây làm từ gỗ quý, nhân dịp ông Tập có chuyến thăm cấp nhà nước tại Hàn Quốc sau 11 năm.
09:01 1/11/2025
09:01 1/11/2025
Thế giới
2.3K
Khoảng 400 khách mời, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney... dự tiệc chiêu đãi APEC tại cố đô Gyeongju. Các nhà lãnh đạo cùng nâng ly chúc mừng trước thông điệp hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
09:54 30/10/2025
09:54 30/10/2025
Thế giới
5.3K
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay và cùng chụp ảnh trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Ông Trump bày tỏ kỳ vọng “cuộc gặp sẽ rất thành công”, đồng thời nhận xét Chủ tịch Tập là “một nhà đàm phán cứng rắn”. Đáp lại, ông Tập Cận Bình cho biết ông “rất vui mừng” khi được gặp lại Tổng thống Mỹ sau nhiều năm.
08:08 30/10/2025
08:08 30/10/2025
Thế giới
1.9K
Siêu bão Melissa - cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Jamaica - càn quét hòn đảo với sức gió dữ dội, cuốn sập nhà cửa, nhấn chìm làng chài và khiến hơn nửa triệu người mất điện. Chính phủ buộc phải ban bố tình trạng thảm họa toàn quốc khi hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.
08:05 29/10/2025
08:05 29/10/2025
Thế giới
1.1K
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa cung cấp thông tin và hình ảnh về cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào bốn tàu nghi chở ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương. Tổng cộng 14 nghi phạm vận chuyển ma túy thiệt mạng.
07:56 29/10/2025
07:56 29/10/2025
Thế giới
6.7K
Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tiêm kích F/A-18F Super Hornet của quân đội Mỹ gặp sự cố lao xuống Biển Đông ngày 26/10, khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay USS Nimitz. Góc quay của video được cho là từ tàu sân bay.