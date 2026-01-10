Đoàn Ngoại giao Mỹ lần đầu đến Venezuela sau khi bắt giữ ông Maduro

Một đoàn ngoại giao Mỹ đã đến Venezuela hôm 9/1, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ, theo một quan chức Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington để báo cáo với các thượng nghị sĩ về tình hình tại Venezuela ngày 7/1. Ảnh: Reuters.

CNN đưa tin, phái đoàn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã tới Venezuela vào ngày 9/1, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Washington tới quốc gia Nam Mỹ, kể từ khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ.

Theo nguồn tin từ một quan chức Mỹ chia sẻ với CNN, các nhân sự ngoại giao và an ninh của Mỹ thuộc Đơn vị phụ trách Venezuela (Venezuela Affairs Unit, VAU), hiện đặt tại Colombia, cùng với Đại sứ Mỹ lâm thời tại Colombia John McNamara, đã tới thủ đô Caracas “để tiến hành đánh giá ban đầu cho khả năng nối lại hoạt động theo từng giai đoạn”.

Mỹ đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao và đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas từ năm 2019. Kể từ đó, Đơn vị phụ trách Venezuela hoạt động tại Đại sứ quán Mỹ ở Bogota (Colombia).

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ với CNN rằng cơ quan này đang chuẩn bị các bước cần thiết để mở lại đại sứ quán tại Venezuela, tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của Tổng thống.

Hiện đã có các cuộc thảo luận về khả năng gặp gỡ giữa các nhà ngoại giao Mỹ thuộc Đơn vị phụ trách Venezuela và ban lãnh đạo chính quyền lâm thời. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao khác cho biết những cuộc gặp như vậy khó có thể diễn ra ngay trong chuyến đi này.

Về phía Caracas, Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 9/1 cho biết nước này đã khởi động một “tiến trình ngoại giao thăm dò” với Mỹ, nhằm “tái thiết lập các cơ quan đại diện ngoại giao tại hai nước”, đồng thời giải quyết những hệ quả từ hành động “bắt cóc” ông Maduro cùng phu nhân.

Bộ Ngoại giao Venezuela xác nhận một phái đoàn Mỹ đã tới Venezuela để “tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật và hậu cần”, đồng thời cho biết một phái đoàn các nhà ngoại giao Venezuela sẽ sang Mỹ “để thực hiện các nhiệm vụ tương ứng”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong buổi họp kín với các nghị sĩ chủ chốt trong ngày 5/1, cho biết rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét khả năng mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela.

Vấn đề hiện tại là cần đánh giá tình trạng tòa nhà để xác định liệu cơ sở này còn có thể sử dụng hay không, một nguồn thạo tin nắm được nội dung cuộc họp cho hay. Ông Rubio cũng cho biết Mỹ dự kiến sẽ cử nhân sự tới Venezuela trong những ngày tới.

Một trong các nguồn tin cho biết quá trình mở lại đại sứ quán vận hành đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ có thể sẽ kéo dài. Tuy nhiên, Mỹ có thể sẽ sớm thiết lập sự hiện diện quy mô nhỏ tại Caracas. Một số nhà ngoại giao Mỹ đã tình nguyện sang công tác tại thủ đô của Venezuela, theo các nguồn tin.

Một cựu quan chức cấp cao của Mỹ nhận định việc mở lại đại sứ quán “có thể diễn ra rất nhanh”, song Bộ Ngoại giao cần “hoàn toàn chắc chắn rằng các điều kiện an ninh đủ bảo đảm an toàn cho nhân sự Mỹ”.

“Điều then chốt là liệu có thể bảo đảm an ninh hay không, và liệu chúng ta có đủ tự tin rằng nhân viên của mình không bị tấn công, bắt cóc hay bắt làm con tin hay không. Đó mới là phần khó nhất”, cựu quan chức này chia sẻ với CNN.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.