Vì sao Mỹ áp giải Tổng thống Maduro bay qua tượng Nữ thần Tự do?

Hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị áp giải bằng trực thăng tại New York cho thấy quy trình an ninh phức tạp mà giới chức Mỹ phải tính toán.

Trực thăng chở ông Maduro hạ cánh tại New York hôm 5/1. Ảnh: New York Times.

Những phút cuối cùng trên chặng đường bị áp giải từ Venezuela tới trung tâm giam giữ tại New York, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bay qua biểu tượng đặc biệt: Tượng Nữ thần Tự do.

Hình ảnh này khiến một số người đặt ra nghi vấn: Đây là hành vi “phô diễn” của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù trên thực tế chiếc trực thăng chở Tổng thống Maduro chỉ đang bay trên đường bay thông thường.

Tuy nhiên, hình ảnh này lại phơi bày một thực tế khác: Những thách thức với giới chức Mỹ khi áp giải ông Maduro tới tòa án và trung tâm giam giữ.

Nước Mỹ cũng đang phải đối phó với làn sóng bạo lực chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Chỉ trong vòng hơn một năm, Tổng thống Trump, hai nghị sĩ Dân chủ bang Minesota và nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk đã hoặc suýt bị ám sát. Do đó, bảo đảm an ninh cho "nhân vật quan trọng" sẽ là điều giới chức Mỹ đặc biệt quan tâm.

Quy trình an ninh phức tạp

Sau khi bị đặc nhiệm Mỹ đột kích, bắt giữ tại Caracas rạng sáng 3/1, vợ chồng ông Maduro bị đưa đến tàu chiến Mỹ USS Iwo Jima ở vịnh Caribe, sau đó là một căn cứ hải quân ở vịnh Guantanamo.

Tới cuối giờ chiều cùng ngày, họ được đưa tới căn cứ không quân Steward ở ngoại ô New York. Từ đó, trực thăng chở họ tới khu vực phía Tây quận Manhattan.

Hình ảnh chiếc trực thăng bay qua tượng Nữ thần Tự do hoàn toàn không phải là sắp đặt: Chiếc máy bay đã bay theo đường bay tiêu chuẩn được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chấp nhận.

Trực thăng chở Tổng thống Maduro bay qua tượng Nữ thần Tự do ở New York. Ảnh: Reuters.

Khi trực thăng chở ông Maduro đáp xuống sân đỗ trực thăng Phố 30 Tây, cảnh sát đã kiểm soát khu vực xung quanh. Một đoàn xe của lực lượng thực thi pháp luật liên bang đưa hai vợ chồng tổng thống Venezuela tới trụ sở Lực lượng Chống Ma túy (DEA) địa phương trước khi đưa họ trở lại sân đỗ máy bay, nơi họ được đưa đến trung tâm giam giữ tại quận Brooklyn.

“Các vụ áp giải nổi bật như vụ việc này tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, chúng tôi coi đây là quy trình đã lập trình sẵn”, ông Dave Grogan, cảnh sát tư pháp Mỹ đã nghỉ hưu, nói với New York Times.

Ông Grogan cho biết việc bảo đảm an ninh cho các vụ việc nổi bật có thể đòi hỏi tới hàng tháng chuẩn bị, cũng như phải điều phối giữa nhiều cơ quan khác nhau.

“Áp giải ông ấy (chỉ ông Maduro) không khác nhiều với hộ vệ tổng thống”, ông Grogan nói.

New York đã chuẩn bị

Người dân New York không lạ với cảnh tắc đường khi một phiên tòa đặc biệt diễn ra. Khi trùm ma túy người Mexico El Chapo bị xét xử, cảnh sát New York chặn hoàn toàn cầu Brooklyn mỗi khi xe chở bị cáo chạy qua.

Trước phiên tòa hôm 5/1, Cảnh sát tư pháp Mỹ đã trực tiếp giám sát quy trình dẫn giải vợ chồng ông Maduro bằng trực thăng từ nơi giam giữ đến sân đỗ Phố Wall, sau đó chuyển sang xe đặc chủng để tới tòa.

Ông Craig Caine, cựu sĩ quan cảnh sát tư pháp tại New York và New Jersey, nhận định giới chức Mỹ sẽ hạn chế dùng trực thăng áp giải ông Maduro vì phương tiện này dễ bị nhận dạng. Trực thăng sẽ chỉ được sử dụng nếu các phương án di chuyển khác bị đánh giá là quá nguy hiểm.

Ngoài ra, việc chuyển giao ông Maduro từ trực thăng sang ô tô cũng tiềm ẩn rủi ro do vị trí này nằm giữa trục đường chính, bến phà và khu vực khách sạn.

“Mọi quyết định sẽ dựa trên kết quả đánh giá mức độ đe dọa”, ông Caine cho biết.

Tổng thống Maduro được chở trên đường phố New York bằng xe bọc thép. Ảnh: New York Times.

Giới chức Mỹ dự kiến tổ chức cuộc họp trong vòng hai tuần tới để thảo luận kế hoạch áp giải ông Maduro, một quan chức giấu tên tiết lộ.

Trên thực tế, giới chức địa phương đã xây dựng quy trình đưa những nhân vật nổi tiếng - bao gồm những người bị bắt giữ - di chuyển trong thành phố. Các bị cáo thường được cảnh sát tư pháp liên bang Mỹ đưa từ cơ sở giam giữ tới tòa. Đoàn xe hộ tống gồm xe tuần tra, xe bọc thép và trực thăng quan sát tầm cao.

Theo ông Grogan, thách thức an ninh lớn nhất mà giới chức Mỹ phải đối mặt khi xét xử ông Maduro là các cuộc biểu tình. Một số người biểu tình hôm 5/1 đã có mặt trước tòa án để phản đối phiên xử. Tuy nhiên, ông tin rằng cảnh sát Mỹ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

“Cảnh sát tư pháp và cảnh sát địa phương thực sự biết cách xử lý”, ông nói.

Ông Maduro xuống máy bay ở New York Theo nguồn tin của ABC News, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ áp giải ông Maduro tới một địa điểm bí mật để tiến hành một số thủ tục, trước khi tiến hành giam giữ ông trong nhà tù.

Hình ảnh áp giải ông Maduro đến Mỹ Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng đăng tải đoạn video cho thấy cảnh áp giải ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela. Trong video, ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD” (Cơ quan Phòng chống ma túy New York). Trong video, ông Maduro được cho là quay sang chúc một người đang đứng quan sát hoạt động áp giải. “Chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.