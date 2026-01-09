Mỹ chặn bắt tàu chở dầu thứ 5 liên quan đến Venezuela

Các quan chức Mỹ cho biết Washington đang trong quá trình chặn bắt tàu chở dầu Olina trên vùng biển Caribe, khu vực gần Trinidad.

Sĩ quan thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ quan sát tàu Marinera (Bella 1) bằng ống nhòm trong ngày 7/1. Ảnh: US European Command.

Theo Reuters, Mỹ vẫn tiếp tục chặn bắt các tàu chở dầu có liên quan tới dầu mỏ Venezuela nhằm kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, đặt trong bối cảnh Washington vẫn đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ.

Động thái này đánh dấu tàu thứ 5 bị Mỹ chặn bắt trong những tuần gần đây và con tàu thứ 3 bị chặn bắt trong 3 ngày qua.

Theo một nguồn thạo tin, tàu Olina có thông tin không rõ ràng. Tàu Olina đã rời vùng biển Venezuela trong tuần trước và chở đầy dầu. Sau đó, con tàu quay trở lại Venezuela trong tình trạng vẫn đang chở đầy dầu.

Vanguard, công ty quản lý rủi ro hàng hải của Anh, cho biết hệ thống định vị của tàu Olina lần cuối ghi nhận vị trí của tàu từ cách đây 52 ngày, khi ấy, tàu ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela, phía đông bắc Curacao.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu Olina từ tháng 1/2025, khi tàu còn mang tên Minerva M, với lý do tàu nằm trong “hạm đội bóng tối” chuyên vận chuyển dầu bị trừng phạt.