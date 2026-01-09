Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump tuyên bố hủy đợt tấn công thứ hai vào Venezuela

  • Thứ sáu, 9/1/2026 17:27 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 cho biết ông đã hủy kế hoạch tiến hành đợt tấn công thứ hai nhằm vào Venezuela, sau khi quốc gia Nam Mỹ này thể hiện sự hợp tác với Washington.

Trump anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela ngày 3/1. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đứng phía sau. Ảnh: Reuters.

Reuters đưa tin, phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết Mỹ và Venezuela đang phối hợp hiệu quả, đồng thời khẳng định các tập đoàn dầu khí lớn sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào Venezuela trong thời gian tới. Vì vậy, ông đã hủy kế hoạch tiến hành đợt tấn công thứ hai vào Venezuela.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng toàn bộ các tàu chở dầu tại Venezuela vẫn phải ở nguyên vị trí “vì mục đích an toàn và an ninh”.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

An Hòa

