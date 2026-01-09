Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố sẽ không khuất phục Mỹ

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định đất nước của bà không đầu hàng hay lệ thuộc, bất chấp tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ đang điều hành và tái thiết Venezuela.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trong buổi tuyên thệ nhậm chức ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 8/1 tại lễ tưởng niệm 100 người thiệt mạng trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào Caracas hôm 3/1, bà Rodríguez nhấn mạnh: “Chúng ta không lệ thuộc và cũng không bị khuất phục. Cuộc chiến bảo vệ tổ quốc đã bắt đầu từ thời điểm Venezuela hứng chịu cuộc tấn công đó”, theo AFP.

Theo bà, người dân Venezuela “chưa bao giờ có thể hình dung” mình lại trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công như vậy.

“Tôi muốn gửi thông điệp tới nước Mỹ rằng người dân Venezuela không đáng phải gánh chịu hành động hung hăng từ một cường quốc hạt nhân”, bà nói.

Tổng thống lâm thời Venezuela đồng thời bày tỏ sự trung thành với Tổng thống Nicolás Maduro, hiện bị tạm giam tại New York để chờ xét xử với nhiều cáo buộc, trong đó có buôn bán ma túy.

“Chúng tôi giữ vững trách nhiệm và lòng trung thành với Tổng thống Maduro - người đã bị bắt cóc. Chúng tôi cũng sát cánh cùng Đệ nhất phu nhân Cilia Flores và sẽ làm việc không ngừng cho đến khi họ được trả tự do, trở về với gia đình và tổ quốc”, bà Rodríguez nhấn mạnh.

Cùng ngày, hàng nghìn người ủng hộ ông Maduro tiếp tục xuống đường tại thủ đô Caracas, vẫy cờ đỏ và kêu gọi trả tự do cho vị tổng thống bị bắt giữ.

Trước đó, sau khi Mỹ bắt vợ chồng ông Maduro, Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ “điều hành” Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời khai thác trữ lượng dầu mỏ của quốc gia này trong nhiều năm.

Ngày 7/1, ông Trump nói Mỹ sẽ giám sát Venezuela trong thời gian dài và tái thiết đất nước theo hướng “cực kỳ sinh lợi”.

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ đang “hợp tác rất suôn sẻ” với chính quyền Venezuela do bà Rodríguez đứng đầu, cho rằng Caracas đang đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Washington và không loại trừ khả năng sẽ thăm Venezuela trong tương lai.

Bà Rodríguez được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời sau khi ông Maduro bị bắt. Dù từng bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ, chính quyền lâm thời sau đó đã đưa ra lập trường ngày càng quyết liệt hơn trước các động thái từ Washington.

Sau vụ bắt giữ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.