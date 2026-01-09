Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thượng viện Mỹ chặn quyền quân sự của ông Trump tại Venezuela

  • Thứ sáu, 9/1/2026 07:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu hạn chế ông Trump tiếp tục hành động quân sự ở Venezuela, trong bối cảnh ông tuyên bố Washington có thể giám sát và kiểm soát dầu mỏ nước này nhiều năm.

Ngày 8/1 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thúc đẩy một nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiếp tục các hành động quân sự tại Venezuela nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Với tỷ lệ 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống, Thượng viện thông qua bước thủ tục để đưa nghị quyết về quyền chiến tranh tiến gần hơn tới cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Đáng chú ý, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa đã đứng về phía toàn bộ phe Dân chủ, thể hiện sự bất đồng hiếm hoi với Nhà Trắng, Reuters cho biết.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn đăng tải trên New York Times ngày 8/1, ông Trump cho biết Mỹ có thể giám sát Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ của nước này trong thời gian dài. Khi được hỏi liệu thời gian giám sát sẽ kéo dài ba tháng, sáu tháng, một năm hay lâu hơn, ông Trump trả lời: “Tôi cho rằng sẽ lâu hơn nhiều”.

“Chúng tôi sẽ tái thiết Venezuela theo cách mang lại lợi nhuận rất lớn”, ông Trump nói, đề cập tới quốc gia nơi Mỹ đã triển khai binh sĩ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong một chiến dịch đột kích ban đêm hôm 3/1.

Ông Trump cũng cho biết Washington đang “hợp tác rất tốt” với chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez - một nhân vật thân cận lâu năm của ông Maduro và từng giữ chức Phó Tổng thống dưới thời ông.

Nghị quyết hạn chế quyền quân sự của Tổng thống được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn để trở thành luật. Văn bản này cần được Hạ viện thông qua, trong khi cơ quan này hiện cũng do đảng Cộng hòa kiểm soát. Ngay cả khi vượt qua cả hai viện, nghị quyết vẫn cần đạt đa số hai phần ba để vượt qua khả năng bị Tổng thống Trump phủ quyết.

Dù vậy, động thái này được coi là dấu hiệu hiếm hoi cho thấy sự phản kháng từ các nghị sĩ Cộng hòa trước Nhà Trắng. Trên mạng xã hội, ông Trump chỉ trích gay gắt: “Các nghị sĩ Cộng hòa nên cảm thấy xấu hổ khi bỏ phiếu cùng phe Dân chủ nhằm tước đi quyền lực của chúng ta trong việc chiến đấu và bảo vệ nước Mỹ”.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo một số lượng đáng kể tù nhân, bao gồm cả người nước ngoài và công dân Venezuela, sẽ được trả tự do trong ngày. Ông cho biết đây là “cử chỉ hòa bình”, mang tính đơn phương và không đạt được thỏa thuận với bất kỳ bên nào khác.

Sau vụ bắt giữ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Phương Linh

Venezuela Donald Trump Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc ông Trump Thượng viện Mỹ hành động quân sự dầu mỏ

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

