Đặc nhiệm Mỹ chuyển hướng, lộ diện mục tiêu tiếp theo sau Venezuela

Nhà báo điều tra kỳ cựu Seymour Hersh, người từng đoạt giải Pulitzer, cho rằng sau Venezuela, mục tiêu của Mỹ tiếp theo sẽ là Iran, một nhà cung cấp dầu khác cho Trung Quốc.

Hình ảnh đặc nhiệm Mỹ. Ảnh minh họa.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 8/1, theo giờ địa phương, dẫn nhận định của nhà báo điều tra kỳ cựu Seymour Hersh, người từng đoạt giải Pulitzer, cho rằng Venezuela bị nhắm mục tiêu vì nước quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này sẵn sàng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc - đối thủ chiến lược của Washington.

Theo RT, bình luận về cuộc đột kích quân sự của Mỹ vào thủ đô Caracas và việc bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, vào hôm 8/1, ông Hersh viết rằng mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “cắt đứt Trung Quốc, đối thủ kinh tế của Mỹ, khỏi các hoạt động mua dầu thô nặng giá rẻ từ Venezuela đang diễn ra”.

“Sau Venezuela, mục tiêu tiếp theo, theo những gì tôi được biết, sẽ là Iran, một nhà cung cấp khác cho Trung Quốc, quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn thứ tư thế giới”, nhà báo nổi tiếng này khẳng định trong một bài viết đăng trên trang web cá nhân của mình.

Ông Hersh lưu ý rằng Tehran đã bị suy yếu bởi chiến dịch ném bom chung của Mỹ và Israel hồi tháng Sáu năm ngoái, cũng như làn sóng biểu tình quy mô lớn đang diễn ra trên khắp cả nước.

Xuất hiện trên CNN hôm 5/1, ông Stephen Miller, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng kiêm Cố vấn An ninh Nội địa, cáo buộc rằng “thật vô lý khi chúng ta cho phép một quốc gia ngay trong sân sau của mình trở thành nhà cung cấp tài nguyên cho các đối thủ của chúng ta chứ không phải cho chúng ta”.

Khói lửa bốc lên từ một cơ sở khai thác dầu ở quận Shahran, thủ đô Tehran (Iran) sau khi trúng không kích của Israel hôm 12/6/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Michael Waltz nói trước Hội đồng Bảo an rằng “không thể tiếp tục để trữ lượng năng lượng lớn nhất thế giới nằm dưới sự kiểm soát của các đối thủ của Mỹ”.

Vào hôm 6/1, kênh ABC News dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết chính quyền Trump đã yêu cầu Venezuela cắt đứt quan hệ kinh tế với Liên bang Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba, đồng thời chỉ hợp tác độc quyền với Mỹ trong lĩnh vực sản xuất dầu mỏ và ưu tiên bán dầu thô cho Washington.

Trong diễn biến khác, dữ liệu theo dõi không lưu những ngày qua cho thấy Mỹ đang tăng cường ứng phó với những thách thức an ninh từ Iran khi những đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ vừa tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được cho đã nhanh chóng chuyển khu vực hoạt động sang Trung Đông.

Theo các dữ liệu theo dõi không lưu, hơn 10 máy bay vận tải chiến lược của Mỹ đã vượt Đại Tây Dương đến Anh rồi tiếp tục hướng sang phía Đông, trong đó bao gồm cả trực thăng do đơn vị Night Stalkers điều khiển. Đây chính là lực lượng đã đưa các binh sĩ thuộc biệt đội Delta Force vào thủ đô Caracas trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro.

Trong khi đó, các nguồn tin chiến lược cho hay lực lượng Delta Force đã chuyển trục hoạt động sang Trung Đông trong khi các đơn vị Army Rangers và lực lượng Air Assault từ châu Âu được điều động khẩn cấp. Một số đơn vị được bố trí dọc biên giới Iraq giáp Syria và Jordan nhằm đối phó với các lực lượng do Iran hậu thuẫn.

Bên cạnh đó, các máy bay tiếp dầu của Mỹ và Anh cũng tăng cường sự hiện diện tại khu vực trong khi máy bay do thám của Mỹ hoạt động liên tục ngoài khơi bờ biển Iran. Một khoảng gián đoạn không lưu chưa được giải thích tại không phận Hy Lạp và Síp được cho là nhằm che giấu việc di chuyển khí tài của Mỹ và củng cố yếu tố bất ngờ chiến lược.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cùng vừa thực hiện chuyến công du dài ngày đến Bahrain, dấu hiệu cho thấy việc phối hợp bố trí chỉ huy đang được tăng cường.

Trước đó, sau khi can thiệp vào Venezuela, bắt Tổng thống Nicolas Maduro về New York truy tố, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ “đánh rất mạnh” vào Iran nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng.

“Chúng tôi đang theo dõi rất sát. Nếu họ lại bắt đầu giết người như trong quá khứ, tôi nghĩ họ sẽ bị Mỹ đánh rất mạnh”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào hôm 4/1, nhưng không nói rõ chi tiết.

Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi tuần trước ông Trump tuyên bố rằng nếu Iran “bạo lực giết hại những người biểu tình ôn hòa”, Mỹ sẽ can thiệp.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran nổ súng và giết hại một cách bạo lực những người biểu tình ôn hòa thì Mỹ sẽ đến giải cứu.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi đã khóa mục tiêu, nạp đạn và sẵn sàng hành động”.