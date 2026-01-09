Anh tuyên bố không cho Venezuela hồi hương 31 tấn vàng dự trữ

Chính phủ Anh tuyên bố giữ nguyên 31 tấn vàng Venezuela gửi tại Ngân hàng Trung ương Anh, bất chấp biến động chính trị sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Ngân hàng Anh nắm giữ khoảng 400.000 thỏi vàng của các chính phủ và tổ chức trên toàn thế giới. Ảnh: Ngân hàng Anh.

Việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro đang làm dấy lên những câu hỏi lớn về số phận khối dự trữ vàng của Venezuela được gửi tại Anh.

Chính phủ Anh khẳng định sẽ tiếp tục nắm giữ 31 tấn vàng của Venezuela đang được lưu ký tại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), bất chấp những biến động chính trị mới nhất tại quốc gia Nam Mỹ này, theo Guardian.

Ngân hàng Trung ương Anh hiện lưu giữ khoảng 400.000 thỏi vàng của các chính phủ và tổ chức quốc tế trong hệ thống hầm ngầm tại phố Threadneedle, trở thành trung tâm lưu trữ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Cục Dự trữ Liên bang New York.

Đối với Venezuela, 31 tấn vàng đang nằm tại BoE tương đương 15% tổng dự trữ ngoại tệ của nước này. Theo tài liệu tòa án Anh, số vàng này được định giá khoảng 1,95 tỷ USD vào năm 2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng đã tăng hơn gấp đôi kể từ đó, giá trị hiện tại ước tính vào khoảng 3,6 tỷ USD .

Tổng thống Maduro từng nhiều lần tìm cách đưa số vàng này hồi hương nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang lao dốc, song BoE từ chối. Năm 2020, chính quyền Caracas khởi kiện để đòi lại số vàng nhưng thất bại tại tòa án Anh vào năm 2023.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, vào năm 2014, Venezuela từng nắm giữ khoảng 360 tấn vàng, trị giá tương đương 50 tỷ USD theo giá hiện nay. Tuy nhiên, kho dự trữ này đã sụt giảm mạnh sau đó khi chính quyền ông Maduro bán vàng để huy động ngoại tệ cứu nền kinh tế. Từ năm 2018, Venezuela cũng ngừng công bố số liệu dự trữ vàng với tổ chức này.

Trong những năm qua, Venezuela đã bán vàng cho các đồng minh như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đồng thời xuất hiện thông tin nước này giao dịch vàng với Iran.

Theo truyền thông phương Tây, dự trữ ngoại hối của Venezuela hiện chỉ còn khoảng 13 tỷ USD , giảm mạnh so với mức đỉnh 42 tỷ USD vào năm 2008.

Venezuela không phải là trường hợp cá biệt bị phong tỏa tài sản quốc gia ở nước ngoài. Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng bất ổn, nhiều quốc gia đang tìm cách hồi hương dự trữ ngoại tệ và vàng.

Giới phân tích cho rằng xu hướng này góp phần thúc đẩy đà tăng giá vàng gần đây, trong bối cảnh niềm tin vào vai trò của Mỹ suy giảm và trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ có dấu hiệu rạn nứt.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ năm 2022, các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu, bao gồm Anh và Liên minh châu Âu, đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn được giữ tại Euroclear ở Brussels.