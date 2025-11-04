Bão Kalmaegi nhấn chìm nhà cửa, người Philippines kêu cứu trên mái nhà

Sau khi đổ bộ, bão Kalmaegi gây mưa lớn khiến nhiều khu vực miền Trung Philippines chìm trong biển nước. Nhiều người dân mắc kẹt trên mái nhà, tuyệt vọng cầu cứu lực lượng cứu hộ.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Philippines cứu hộ một người dân sau trận mưa xối xả do bão Kalmaegi gây ra tại khu vực Talamban, thành phố Cebu, Philippines ngày 4/11. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/11, bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) đổ bộ vào khu vực quần đảo Visayas với sức gió duy trì 150 km/h và giật tới 205 km/h, kèm theo mưa lớn kéo dài. Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết bão đang di chuyển về phía Tây, càn quét các đảo Cebu và Negros trước khi tiến ra Biển Đông ngày 5/11.

Tại thành phố Cebu, nước lũ dâng cao bất ngờ khiến nhiều người phải trèo lên mái nhà cầu cứu.

“Lũ lên quá nhanh, chỉ trong một giờ đã ngập đến tầng hai. Tôi đã sống ở đây gần ba thập kỷ và chưa bao giờ thấy điều gì tồi tệ đến thế”, anh Don del Rosario, 28 tuổi, chia sẻ khi đang trú ẩn cùng gia đình.

Hình ảnh và video đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều khu dân cư ở thành phố Talisay và Cebu chìm trong biển nước, chỉ còn phần mái nhà nhô lên. Ngay cả một số trung tâm sơ tán cũng bị ngập.

“Những người bị mắc kẹt trên mái nhà đang cầu cứu,” nhân viên khẩn cấp Rhon Ramos nói với hãng tin AFP.

Người dân Philippines kêu cứu trên mái nhà giữa lũ dữ khi bão Kalmaegi đổ bộ Cơn bão Kalmaegi càn quét miền Trung Philippines, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, người dân leo lên mái nhà kêu cứu giữa dòng lũ cuồn cuộn.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia (NDRRMC), khoảng 387.000 người đã được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Hai trường hợp tử vong đã được ghi nhận: một người đàn ông bị cây đổ đè ở tỉnh Bohol và một cụ ông chết đuối ở Leyte.

Hơn 160 chuyến bay bị hủy, giao thông đường biển tê liệt khi nhà chức trách khuyến cáo tàu thuyền không ra khơi. PAGASA cảnh báo nguy cơ “nước dâng do bão” có thể tạo sóng cao trên 3 mét, đe dọa các vùng ven biển và khu vực trũng thấp.

Bão Kalmaegi đến vào thời điểm Philippines vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả của trận động đất 6,9 độ hồi tháng 9 và hai cơn bão lớn, trong đó có siêu bão Ragasa. Nhiều người dân tại các khu tạm cư lại phải tiếp tục sơ tán khi bão mới tràn qua.

Tại tỉnh Quần đảo Dinagat - nơi Kalmaegi đổ bộ đầu tiên - cô Miriam Vargas, 34 tuổi, cùng hai con ngồi trong bóng tối khi gió rít, mưa xối xả bên ngoài.

“Điện mất từ sớm, đồ vật bay loạn xạ. Tôi chỉ biết ôm con chờ qua đêm”, cô kể.

PAGASA nhận định bão có thể suy yếu nhẹ khi di chuyển qua địa hình đồi núi Visayas nhưng vẫn giữ cường độ mạnh. Các nhà khoa học cảnh báo tần suất và mức độ dữ dội của bão đang gia tăng do biến đổi khí hậu, khiến Philippines - quốc gia hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm - càng dễ tổn thương hơn trước thiên tai.

Quan chức khí tượng Charmagne Varilla cho biết, với Kalmaegi, Philippines đã đạt số lượng bão trung bình hàng năm, nhưng vẫn có thể hứng thêm 3-5 cơn bão nữa trước cuối tháng 12.

Bão Kalmaegi đổ bộ, càn quét Philippines Mang theo sức gió gần 120 km/h và mưa lớn kéo dài, bão Kalmaegi tràn vào miền Đông Philippines, gây mưa lớn, gió giật dữ dội và thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, hạ tầng.