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Xã hội

Siêu bão Bavi có thể gây gió mạnh trên Biển Đông cuối tuần

  • Thứ hai, 6/7/2026 13:57 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 6/7, vị trí tâm bão Bavi khoảng 14,3 độ vĩ Bắc - 145,1 độ kinh Đông, cường độ gió cấp 17 (siêu bão), giật trên cấp 17.

Hiện siêu bão cách miền Trung Philippines trên 2.000 km về phía Đông. Siêu bão này có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông cuối tuần.

Tính toán của những mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy, trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ trung bình khoảng 20 km/h.

Ngày 6 - 9/7, bão vẫn duy trì cường độ cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo là Tây Tây Bắc. Từ ngày 10/7, siêu bão Bavi có khả năng đổi hướng Tây Bắc, hướng về phía Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đánh giá hiện tại của mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão, siêu bão này chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông nhưng có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông giai đoạn cuối tuần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn theo dõi sát diễn biến của siêu bão.

Trước đó, chiều tối 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, một siêu bão đang hoạt động có tên là Bavi. Đây là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo dự báo, lúc 16h ngày 5/7, vị trí tâm siêu bão BAVI ở khoảng 13,6 độ vĩ Bắc - 147.6 độ kinh Đông với cường độ gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Hiện, siêu bão Bavi cách miền Trung Philippines khoảng 2.500 km về phía Đông...

Siêu bão Bavi tác động thế nào tới Biển Đông?

Bavi là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định về tác động của cơn bão này tới Biển Đông.

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Theo Thắng Trung/TTXVN

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