Cảnh máy xúc 'gắp' lợn khỏi nước lũ ở Trung Quốc

Hình ảnh một chiếc máy xúc lần lượt đưa từng con lợn mắc kẹt giữa dòng lũ lên bờ ở Quảng Tây (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cảnh máy xúc giải cứu đàn lợn giữa dòng lũ gây sốt Người điều khiển máy xúc khéo léo đưa từng con lợn lên khỏi dòng nước chảy xiết ở Quảng Tây (Trung Quốc) trong sự theo dõi của đông đảo người dân.

Một chiếc máy xúc đứng trên cây cầu bắc qua dòng nước lũ chảy xiết. Bên dưới, những con lợn bị dòng nước cuốn trôi liên tục chới với giữa dòng. Người điều khiển chiếc máy cẩn thận hạ gầu xuống, nhẹ nhàng kẹp lấy từng con vật rồi đưa lên mặt cầu an toàn.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 7/7. Theo Global Times, nhiều người ví sự khéo léo của người lái máy xúc giống như đang điều khiển một chiếc "máy gắp thú bông" cỡ lớn.

Trong các video được chia sẻ từ nhiều góc quay khác nhau, hàng chục người dân tập trung trên cầu theo dõi quá trình giải cứu. Mỗi lần một con lợn được đưa lên khỏi dòng nước, đám đông lại reo hò, trong khi những người khác tiếp tục dùng điện thoại ghi hình hoặc hỗ trợ đưa những chú lợn lên bờ an toàn. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt clip về vụ việc xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Theo người dân địa phương, những con lợn bị nước lũ cuốn trôi từ các khu chăn nuôi ở thượng nguồn. Người dân phối hợp cùng chiếc máy xúc để đưa chúng lên bờ, sau đó tìm cách trả lại cho chủ sở hữu.

Nhiều người dân chứng kiến cảnh "gắp" những con lợn khỏi dòng nước lũ. Ảnh: AccuWeather.

Quảng Tây là một trong những địa phương hứng chịu mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão Maysak trong những ngày gần đây. Mưa kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu, gây thương vong và thiệt hại đáng kể về tài sản.

Không chỉ đàn lợn, nhiều vật nuôi và động vật khác cũng trở thành nạn nhân của đợt lũ lịch sử tại Trung Quốc.

Trước đó, hơn 100 con ngựa biểu diễn và sư tử tại một công viên chủ đề ở tỉnh Hà Nam bị nước lũ cuốn trôi sau khi khu vực này hứng mưa lớn. Một số con được lực lượng cứu hộ và người dân tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, song nhiều con vẫn mất tích.

Đợt mưa lũ cũng khiến gần 900 con rắn nuôi tại một trang trại ở Hà Nam thoát khỏi chuồng khi nước dâng cao. Chính quyền địa phương đã phát cảnh báo, khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận hoặc bắt rắn nếu phát hiện ngoài môi trường, đồng thời huy động lực lượng chuyên môn để truy tìm và thu gom số rắn thất lạc.

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh thành phía nam và miền trung nước này trong những ngày qua. Chính quyền các địa phương đang tăng cường công tác cứu hộ, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Một con ngựa vằn xuất hiện tại một ngôi làng gần sở thú Quý Cảnh, Quảng Tây, Trung Quốc sau trận lũ. Ảnh: Weibo.