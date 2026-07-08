Khách Trung Quốc bị chỉ trích vì mắng chửi nhân viên ở Malaysia

Màn tranh cãi của du khách Trung Quốc tại Malaysia xoay quanh quốc kỳ lại đẩy câu chuyện liên quan đến phong độ bóng đá chưa như kỳ vọng của đội tuyển nước này.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy hình ảnh một người đàn ông nước này đang mắng chửi nữ nhân viên khách sạn tại Kuala Lumpur (Malaysia), chất vấn tại sao không có cờ Trung Quốc trong hàng quốc kỳ treo trước cửa.

"Nếu muốn kiếm tiền từ khách Trung Quốc, cô nên treo cờ Trung Quốc lên", người này nói.

Theo SCMP, video nhận sự chú ý lớn của cư dân mạng cả hai nước, trong đó thái độ của nam du khách bị chỉ trích nặng nề. Nhiều bình luận nhận ra và nhấn mạnh khách sạn chỉ treo cờ của 48 đội tuyển giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2026. Trong khi đó, Trung Quốc chưa từng góp mặt ở vòng đấu này kể từ năm 2002. Cờ Malaysia cũng không có mặt trong hàng quốc kỳ này.

Nam du khách Trung Quốc trong video mắng chửi nữ nhân viên Malaysia. Ảnh: Threads.

"Một trong những lý do khiến khách du lịch Trung Quốc thường không được chào đón ở nước ngoài là vì cách hành xử như thể mọi quốc gia đều phải dành cho họ sự đối xử đặc biệt", SCMP dẫn lại một bình luận từ mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán nhiều nhất về sự việc lại xoay quanh đội tuyển bóng đá nam nước này, vốn được cho là có phong độ thi đấu gây thất vọng tại nhiều giải đấu.

Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc hiện đứng thứ 91 trên bảng xếp hạng FIFA - nơi đội tuyển Việt Nam đang ở vị trí thứ 103 tính đến tháng 3 năm nay. Thành tích không như kỳ vọng của đội tuyển Trung Quốc nhiều năm qua vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận trong dư luận nước này.

Trong một bài viết đăng năm 2024, bình luận viên nổi tiếng Vương Tiểu Lôi nhận định: "Điều chúng ta giỏi nhất là giáo lý. Nhưng bóng đá không thể là giáo lý. Điều chúng ta yếu nhất là khơi dậy sự sáng tạo và nuôi dưỡng niềm đam mê".

Ở góc độ du lịch, Malaysia và Trung Quốc đang mong muốn thúc đẩy du lịch song phương. Ông Âu Dương Ngọc Tĩnh, Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia, cho biết những chính sách hợp tác đã mang lại kết quả tích cực.

Ông nhấn mạnh du khách Malaysia luôn được chào đón tại Trung Quốc. Chính phủ nước này sẽ tiếp tục tối ưu hóa các chính sách cũng như dịch vụ để người Malaysia có thể du lịch đến đại lục thuận tiện và thoải mái hơn.

Đội tuyển bóng đá U17 Trung Quốc trước trận đấu với Australia tại Yinchuan, khu tự trị Ninh Hạ Hồi, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Trong khi đó, theo Cục Du lịch Malaysia, nước này đón khoảng 3,7 triệu lượt du khách Trung Quốc trong năm 2024, tăng 130,9% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn tháng 1-4/2025, Trung Quốc đóng góp 1,4 triệu lượt khách, trở thành thị trường khách lớn thứ 3 của Malaysia sau Singapore và Indonesia.

Trước đó, tháng 6, nữ du khách Malaysia tên Nur Asyiqin đăng video xin lỗi vì có hành vi che mũi và chê người Trung Quốc "hôi" trong chuyến du lịch nước này ngày 15/6.

Nur Asyiqin cho rằng các phát ngôn gây tranh cãi xuất phát từ phản ứng bộc phát tại thời điểm đó và khẳng định không có chủ đích xúc phạm, làm tổn thương hay gây mâu thuẫn với bất kỳ ai. Nữ du khách cũng cho biết tôn trọng mọi ý kiến đóng góp từ cộng đồng mạng và sẽ tiếp nhận những chỉ trích với tinh thần cầu thị.

"Tôi thực sự hối hận về hành động của mình và nhận ra rằng cách cư xử của bản thân là quá đáng", cô chia sẻ, đồng thời cho biết sẽ xem đây là bài học để cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động ở tương lai.