Vé cáp treo Bà Nà dành cho giới trẻ giá chỉ 500.000 đồng từ 10/7

Trong thời gian 10/7-15/8, du khách từ 25 tuổi trở xuống đến vui chơi tại Sun World Ba Na Hills sẽ được hưởng mức ưu đãi “khủng”.

Theo đó, vé cáp treo chỉ còn 500.000 đồng, thay vì mức giá 1 triệu đồng như niêm yết.

Mở lối cho giới trẻ khám phá “miền tiên cảnh”

Nếu trước đây, việc lên kế hoạch cho chuyến đi đến Ba Na Hills đôi khi là khoản chi cần cân nhắc với nhiều bạn trẻ, thì mùa hè này, mọi chuyện sẽ khác. Trong thời gian 10/7-15/8, du khách từ 25 tuổi trở xuống (sinh từ năm 2001 trở đi) khi xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, hộ chiếu, tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc giấy phép lái xe (bản gốc), sẽ được áp dụng mức giá vé đặc biệt tại khu du lịch này.

Du khách quốc tế và Việt Nam từ 25 tuổi trở xuống đến Bà Nà được hưởng ưu đãi từ ngày 10/7.

Cụ thể, vé vào cổng còn 500.000 đồng, combo vé vào cổng cùng buffet trưa là 800.000 đồng và combo vé vào cổng kèm voucher ẩm thực từ 750.000 đồng. Đây là mức giá khá dễ chịu để sở hữu trọn vẹn hành trình khám phá đẳng cấp quốc tế trên đỉnh núi Chúa so với mức giá niêm yết trước đó (1 triệu đồng cho vé vào cổng; 1,3 triệu đồng cho combo vào cổng và buffet; 1,25 triệu đồng cho combo vào cổng kèm voucher ẩm thực). Trẻ em dưới 1 m được miễn phí theo chính sách chung. Du khách có thể bắt đầu mua vé từ ngày 9/7, sẵn sàng cho mùa hè sôi động cùng bạn bè.

Minishow liên tục diễn ra tại Bà Nà, mang đến không khí lễ hội và niềm vui cho du khách.

Chính sách này cũng là cơ hội để những ai chưa từng đặt chân đến Bà Nà có thêm lý do đến trải nghiệm. Với người từng ghé thăm, chương trình này là cơ hội tuyệt vời để quay lại và khám phá những điều mới mẻ vừa được Bà Nà giới thiệu trong mùa hè.

Mở ra thế giới trải nghiệm đẳng cấp

Khi sở hữu vé ưu đãi, các bạn trẻ có trong tay hành trình khám phá trọn vẹn. Đặt chân lên đỉnh, cả "tiên cảnh" thu nhỏ mở ra trước mắt: Cầu Vàng với đôi bàn tay khổng lồ nâng dải lụa vàng giữa mây trời nổi tiếng toàn cầu, làng Pháp cổ kính tựa "tiểu Paris", lâu đài Mặt Trăng như bước ra từ cổ tích, hay quảng trường Nhật Thực đầy chất điện ảnh.

Cầu Vàng là địa điểm du lịch nổi tiếng toàn cầu.

Đây cũng là thời điểm cánh đồng hoa hướng dương tại suối Mơ và khu vực lâu đài Mặt Trăng bung nở, tạo background check-in không thể bỏ lỡ cho tín đồ sống ảo. Bên cạnh đó, loạt show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế như After Glow, Malambo hay Love in the Sky khuấy động không khí lễ hội mỗi ngày, phục vụ miễn phí cho du khách sở hữu vé vào cổng.

Đặc biệt, Ba Na Hills mùa hè này còn gây sốt với loạt sản phẩm mới toanh, hợp gu giới trẻ. Hấp dẫn nhất là sự kiện “The Kingdom of Valor” do Liên Quân Mobile và Sun World Ba Na Hills hợp tác tổ chức, diễn ra vào 13-26/7 với nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác, mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile, đánh dấu hành trình một thập kỷ đồng hành cùng hàng triệu game thủ Việt. Đỉnh Bà Nà hứa hẹn trở thành tọa độ hội tụ của game thủ - nơi thế giới Liên Quân Mobile bước ra màn hình và hòa vào không gian kỳ vĩ của Sun World Ba Na Hills.

Thiên đường hoa hướng dương chờ đón du khách check-in.

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại Bà Nà là không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác Interactive Light Art vừa ra mắt. Với chủ đề "Nguồn cội", nơi đây đưa du khách bước qua 7 phân khu huyền ảo được kiến tạo từ công nghệ cảm biến quang điện tử tiên tiến. Đó là nơi ánh sáng biến ảo theo từng bước chân, từng cái chạm tay, tạo trải nghiệm đa giác quan ấn tượng.

Với những tâm hồn ưa cảm giác mạnh, máng trượt Alpine Coaster là cái tên không thể bỏ qua, mang đến những vòng lượn tốc độ giữa khung cảnh núi rừng. Fantasy Park, công viên trong nhà lớn hàng đầu Việt Nam, cũng chiều lòng tín đồ vui chơi với hàng trăm trò chơi đa dạng, từ nhẹ nhàng đến kịch tính.

Máng trượt là trò chơi hút khách bậc nhất tại Bà Nà.

Bên cạnh chính sách giá vé đặc biệt, hành trình khám phá Bà Nà của giới trẻ còn được "nâng cấp" nhờ loạt ưu đãi đồng hành khác. Với chương trình hợp tác giữa khu du lịch và hãng Grab, du khách được hưởng ưu đãi 20% (tối đa 100.000 đồng) cho mỗi chuyến GrabCar đến Ba Na Hills, giúp hành trình từ trung tâm Đà Nẵng lên đến chân núi trở nên thuận tiện và tiết kiệm hơn.

Đặc biệt, khi thưởng thức buffet trong khung giờ 13h-15h tại nhà hàng Bốn Mùa, Taiga và Arapang, du khách được tặng một coupon trị giá 50.000 đồng. Tấm coupon có thể quy đổi cho vé máng trượt Alpine Coaster, vé leo núi trong nhà, hoặc sản phẩm ẩm thực tại những điểm có biểu tượng “Buffet+” trong khu du lịch, trong đó có tiệm bánh Pháp trứ danh Eric Kayser vừa ra mắt. Đây là cơ hội để bạn trẻ vừa no bụng, vừa "đập hộp" thêm trải nghiệm mới mà không tốn quá nhiều chi phí.