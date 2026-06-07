Cô gái thành tội đồ sau khi ngồi lên 'hươu thần' Nhật Bản

Nữ du khách ngồi lên lưng hươu trong công viên Nara, dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội về ý thức du lịch và bảo vệ động vật tại Nhật Bản.

Du khách mặc váy ngắn cưỡi hươu Nara ở Nhật Bản Hình ảnh ghi lại cảnh một nữ du khách mặc váy ngắn, ngồi lên người con hươu, gây phẫn nộ dư luận.

Đoạn video ghi lại cảnh một nữ du khách ngồi lên lưng hươu tại công viên Nara, Nhật Bản, đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội và vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng cũng như các tổ chức bảo vệ động vật địa phương.

Theo truyền thông Nhật Bản, đoạn video bắt đầu được chia sẻ rộng rãi trên Instagram và nền tảng X vào ngày 1/6. Trong video, một người phụ nữ mặc váy trắng ngắn và đi giày cao gót xuất hiện bên trong khu vực có hàng rào của công viên. Cô tiến đến một con hươu và ngồi lên lưng con vật trong khi một người đàn ông đứng gần đó dùng điện thoại ghi hình.

Điều khiến nhiều người bất bình là khi con hươu cố gắng bỏ chạy, người phụ nữ tiếp tục đuổi theo và ngồi lên lưng nó lần thứ hai. Đoạn clip cho thấy cô dường như còn nhún, thậm chí lắc người trên lưng con vật. Đến khi con hươu phản ứng bằng cách dùng gạc hất về phía mình, nữ du khách mới dừng lại.

Cảnh nữ du khách cưỡi lên hươu trong công viên Nara để sống ảo. Ảnh: X.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận sau khi các tình nguyện viên chăm sóc hươu tại địa phương tiết lộ con vật trong video từng bị thương trong một vụ tai nạn giao thông trước đó. Thông tin này khiến làn sóng chỉ trích càng trở nên gay gắt.

Nhiều người cho rằng hành động của nữ du khách không chỉ gây căng thẳng cho con vật mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm trầm trọng thêm những chấn thương mà nó từng gặp phải. Một số ý kiến cũng chỉ ra việc đi giày cao gót khi ngồi lên lưng hươu có thể gây tổn thương đáng kể cho cơ thể và chân của con vật.

Văn phòng tỉnh Nara đã lên tiếng về vụ việc, mô tả đây là "hành vi hoàn toàn không phù hợp". Đại diện chính quyền nhấn mạnh rằng hươu Nara được bảo vệ theo Luật Bảo vệ Tài sản Văn hóa của Nhật Bản với tư cách là "di tích tự nhiên quốc gia".

Hươu Nara từ lâu được xem là biểu tượng của thành phố Nara và là một phần quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Theo truyền thuyết địa phương, những con hươu này là sứ giả của các vị thần tại đền Kasuga Taisha. Hiện đàn hươu tại Nara được công nhận là "di tích tự nhiên quốc gia" và được pháp luật Nhật Bản bảo vệ đặc biệt.

Công viên Nara hiện có khoảng 1.465 con hươu, theo khảo sát năm 2025 của Nara Deer Preservation Foundation. Đây là mức cao nhất từ khi phương pháp thống kê hiện tại bắt đầu được áp dụng năm 1953; đàn hươu gồm 315 con đực, 816 con cái và 334 con non.

Ngoài vấn đề bảo vệ động vật, Nara từ lâu đã cảnh báo du khách không nên tiếp cận hươu quá gần vào một số thời điểm nhạy cảm trong năm.

Theo các khuyến cáo tại địa phương, hươu cái có thể trở nên nhạy cảm hơn vào mùa sinh sản, đặc biệt trong tháng 5-6, khi chúng bảo vệ con non. Trong khi đó, hươu đực thường hung hăng hơn vào mùa giao phối, kéo dài khoảng tháng 7-11, nhất là giai đoạn cao điểm mùa thu.