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Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội Việt phục tại Huế

  • Thứ hai, 6/7/2026 06:19 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Ngày hội Việt phục - Bách Hoa Bộ Hành 2026 với chủ đề "Việt phong hội tụ" diễn ra tại Đại nội Huế, quy tụ hơn 1.000 người yêu trang phục truyền thống.

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Chương trình diễn ra chiều 4/7. Điểm nhấn của chương trình là đoàn bộ hành trong trang phục Việt cổ thực hiện đám rước. Ảnh: Hữu Hân.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh mô phỏng Ngự giá trong không gian Hoàng thành Huế, cùng đoàn người mặc trang phục Việt cổ diễu hành qua các tuyến đường trong Đại nội. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

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Theo Ban tổ chức, các bộ Việt phục tham gia ngày hội được phục dựng trên cơ sở nghiên cứu tư liệu lịch sử, mỹ thuật, chất liệu và đặc trưng trang phục của từng thời kỳ.

Quá trình thực hiện có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và các nhóm thực hành cổ phục nhằm bảo đảm tính xác thực và giá trị thẩm mỹ. Có những bộ trang phục mất nhiều tháng để hoàn thiện bằng các công đoạn thủ công, thể hiện sự tỉ mỉ, khéo léo của những người làm nghề.

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Đây là hoạt động thường niên của dự án Bách Hoa Bộ Hành, tạo không gian để cộng đồng yêu Việt phục gặp gỡ, trình diễn và giới thiệu các giá trị của trang phục truyền thống.
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Chương trình góp phần đưa Việt phục đến gần hơn với đời sống đương đại thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh di sản Huế đến người dân và du khách.

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Hữu Hân - Quang Tiến/Nhân Dân

Việt phục Thừa Thiên Huế bách hoa bộ hành trang phục truyền thống Huế

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