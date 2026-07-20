Cảnh báo du khách 'sống ảo' trên cung đường ven biển Gia Lai

Lượng lớn du khách dừng xe, chụp ảnh trên cung đường ven biển qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) khiến chính quyền địa phương phát đi cảnh báo nguy hiểm.

Một du khách check-in tại đèo Lộ Diêu cuối tháng 6. Ảnh: V.R.

Ngày 19/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai (Bình Định cũ) cho biết trước tình trạng nhiều người dân, du khách đưa phương tiện lưu thông vào cung đường ĐT639 qua đèo Lộ Diêu để chụp ảnh và ngắm cảnh, địa phương đã tuyên truyền, cảnh báo nguy hiểm trên các kênh thông tin của phường.

Cung đường ĐT639 có cảnh quan đẹp mắt với một bên là biển, một bên là vách đá dựng đứng của Mũi Gành. Tuy nhiên, một số hạng mục phục vụ khai thác và bảo đảm an toàn giao thông vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, chưa bàn giao và đưa vào khai thác. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro về người, công trình và trật tự an toàn giao thông.

Nhiều người dân, du khách đưa xe vào lưu thông và check-in trên cung đường qua đèo Lộ Diêu. Ảnh: Minh Minh.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, phường Hoài Nhơn Đông đưa ra những đề nghị cho người dân, du khách.

Không tự ý điều khiển phương tiện đi vào cung đường.

Chấp hành nghiêm rào chắn, biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tuyệt đối không vượt rào hoặc đi vào khu vực công trình khi chưa được phép.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, kịp thời nhắc nhở người dân, du khách.

Cung đường ĐT639 (đèo Lộ Diêu) dài 4,5 km, thuộc tuyến đường ven biển qua Gia Lai dài khoảng 115 km. Điểm đầu kết nối với tuyến ven biển Quảng Ngãi (phường Tam Quan Bắc, Gia Lai), điểm cuối nằm ở phường Quy Nhơn Nam, kết nối đường bộ ven biển Đắk Lắk, kỳ vọng mở ra không gian phát triển du lịch, đô thị, kinh tế biển cho địa phương trong thời gian tới.

Cung đường ĐT639 nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Duy Anh.

Đây không phải lần đầu các địa phương phát đi cảnh báo không đánh đổi an toàn chỉ vì bức ảnh đẹp hay hoạt động vui chơi, ngắm cảnh. Trước đó, lãnh đạo phường An Nhơn (TP.HCM) đã rào chắn đoạn bờ kè dọc sông Vàm Thuật, nơi được gọi là "biển Gò Vấp thu nhỏ", vì hàng trăm người đến vui chơi, chụp ảnh mỗi chiều. Trong khi công trình vẫn đang xây dựng.

Ngày 14/7, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ngãi cũng phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân và du khách không tụ tập, chụp ảnh tại các vị trí nguy hiểm, đèo dốc trên núi Thới Lới (đặc khu Lý Sơn) nhằm đảm bảo an toàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón hơn 8,7 triệu lượt khách, thu khoảng 19.000 tỷ đồng , khẳng định sức hút của địa phương trong Năm Du lịch Quốc gia 2026. Năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 12,4 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2024, doanh thu du lịch ước đạt 29.000 tỷ đồng .