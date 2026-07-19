Khách sạn, homestay mở miễn phí cho người dân vùng sạt lở Lào Cai

Mưa lớn, sạt lở khiến nhiều hộ dân phải sơ tán, các cơ sở lưu trú ở Mù Cang Chải và Tú Lệ đã mở cửa đón ở miễn phí.

Phòng đôi tại khách sạn đón tiếp bà con miễn phí. Ảnh: Hoàng Thị Thuận.

Những ngày qua, mưa lớn liên tục tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, khiến nước suối dâng cao, nhiều khu vực xuất hiện sạt lở. Tại một số điểm thuộc tổ 2 và tổ 3, đất đá tràn vào nhà, buộc người dân phải khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Chứng kiến nhiều gia đình tất tả tìm chỗ tá túc, chị Hoàng Thị Thuận, chủ khách sạn 7 tầng tại trung tâm Mù Cang Chải, đã mở cửa miễn phí, đón người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến lưu trú.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Thuận cho biết khách sạn bắt đầu mở cửa đón bà con từ 17/7. Đến nay, khoảng 20 người có nhà bị sạt lở hoặc chưa bảo đảm an toàn đã được bố trí chỗ nghỉ.

Khách sạn 7 tầng của chị Thuận tại trung tâm Mù Cang Chải. Ảnh: Hoàng Thị Thuận.

Phần lớn họ sống gần khách sạn. Ban ngày, người dân trở về nhà thu dọn đất đá, khắc phục hậu quả, tối lại quay về khách sạn ngủ. Chị Thuận không giới hạn số ngày lưu trú, bà con cần ở bao lâu sẽ được hỗ trợ bấy lâu.

“Bà con ở đây cũng như người nhà. Khi mọi người không có chỗ ở, tôi mời về nhà nghỉ. Tôi không giúp được việc lớn thì góp một phần nhỏ, giúp được gì thì giúp”, chị chia sẻ.

Khách sạn của gia đình chị có 12 phòng. Trong thời điểm mưa lũ, toàn bộ số phòng trống đều được ưu tiên cho người dân gặp khó khăn, không giữ lại để đón khách du lịch.

Ngoài chỗ ở, gia đình chị còn chuẩn bị nước uống và sẵn sàng hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm nếu người dân có nhu cầu.

Mù Cang Chải đang trong mùa lúa xanh, thời điểm thường thu hút đông du khách. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khoảng một tuần qua khiến lượng khách đến địa phương giảm đáng kể.

Chị Thuận cho biết đây không phải lần đầu cơ sở mở cửa hỗ trợ cộng đồng. Năm 2024, khi địa phương xảy ra lũ, khách sạn cũng từng đón người dân và du khách gặp khó khăn đến ở miễn phí.

Sạt lở khiến nhà dân tại xã Chế Tạo, Mù Cang Chải bị đổ sập. Ảnh: Chế Tạo New Day.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Mù Cang Chải, mưa lớn trong chiều 17/7 làm 8 nhà dân bị thiệt hại, 8 hộ phải di dời khẩn cấp. Nước suối Nậm Kim dâng cao, chảy xiết, đe dọa các hộ dân ven suối cùng nhiều công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng thiết yếu.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu địa phương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, đồng thời bố trí nơi ở tạm và bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

Không chỉ tại Mù Cang Chải, một số cơ sở lưu trú ở khu vực lân cận cũng chủ động mở cửa hỗ trợ người dân và các đoàn cứu trợ. Tại thôn Bản Côm, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ), chị Vì Thị Miền, chủ một homestay, cho biết sẵn sàng bố trí chỗ nghỉ miễn phí cho những hộ dân phải rời nhà vì nguy cơ sạt lở.

Phòng cộng đồng với sức chứa khoảng 20 người tại homestay của chị Miền. Ảnh: Vì Thị Miền.

Khu lưu trú cộng đồng của gia đình chị có thể đón khoảng 20 người, đồng thời có thể sắp xếp thêm chỗ nằm trên sàn khi đông khách. Chị Miền cho biết khu vực homestay hiện vẫn an toàn, lại nằm cách quốc lộ 32 khoảng 200-300 m nên thuận tiện cho người dân và các đoàn thiện nguyện dừng chân.

Ngay trong tối 18/7, cơ sở đã đón miễn phí một đoàn từ thiện khoảng 18-19 người lưu trú qua đêm trên đường đi hỗ trợ vùng bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Ngoài chỗ nghỉ, gia đình chị còn chuẩn bị những bữa ăn đơn giản, “nhà có gì ăn nấy”, cùng chia sẻ với mọi người trong lúc khó khăn.