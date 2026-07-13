Đi đâu ngắm mùa lúa xanh miền núi phía Bắc?

Từ tháng 7, ruộng bậc thang ở Tả Van, Nậm Cang, Mù Cang Chải hay Hoàng Su Phì bắt đầu phủ xanh, hút khách tìm đến ngắm cảnh, trekking và nghỉ giữa bản làng phía Bắc.

Mùa lúa vùng núi phía Bắc không diễn ra đồng loạt. Cùng một thời điểm, nơi đã ngả vàng, nơi vẫn xanh non, thậm chí một số thung lũng vừa mới cấy xong. Sự chênh lệch phụ thuộc vào độ cao, thời tiết và lịch canh tác của từng bản.

Năm nay, các hình ảnh cập nhật từ cộng đồng du lịch cho thấy Tả Van và Nậm Cang đang được quan tâm sớm nhờ lúa phát triển nhanh, cảnh quan xanh mướt và dễ kết hợp nghỉ dưỡng. Trong khi đó, Mù Cang Chải, Xím Vàng, Bản Phùng và Hoàng Su Phì vẫn là những cái tên được tìm kiếm nhiều cho mùa lúa cuối hè, đầu thu.

Tri Thức - Znews gợi ý những tọa độ ngắm ruộng lúa nổi bật ở phía Bắc đang thu hút nhiều du khách.

Du khách check-in tại quán cà phê view nhìn ra ruộng bậc thang ở Tả Van cuối tháng 6. Ảnh: @migthuy.

Tả Van, Lào Cai

Tả Van nằm trong thung lũng Mường Hoa, cách trung tâm Sa Pa hơn 10 km, là một trong những điểm ngắm lúa dễ tiếp cận nhất.

Từ tháng 7, ruộng bậc thang phủ xanh, có thể quan sát từ đường chính, homestay, quán cà phê hoặc trên cung trekking nối Lao Chải, Ý Linh Hồ. Vé tham quan phổ biến khoảng 75.000 đồng/người lớn.

Nhờ hệ thống lưu trú, ăn uống khá đầy đủ, Tả Van phù hợp với khách tự túc, gia đình và người muốn kết hợp ngắm lúa, trekking, nghỉ tại bản.

Giữa tháng 7, khu vực vẫn còn nhiều phòng, song các homestay có tầm nhìn đẹp đã kín từ sớm vào cuối tuần. Điểm trừ là trung tâm bản khá đông, một số khu vực đang xây dựng và đường xuống ruộng dễ trơn sau mưa.

Mùa lúa xanh mướt ở Nậm Cang rơi vào từ khoảng tháng 7 hàng năm. Ảnh: Blog Của Rọt.

Nậm Cang, Lào Cai

Nậm Cang thuộc xã Mường Bo, Lào Cai, nằm thấp hơn trung tâm Sa Pa nên lúa phát triển sớm, đẹp từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9.

Du khách chủ yếu tham quan tự do, chưa có vé chung; chi phí phát sinh tại cơ sở lưu trú, điểm trải nghiệm hoặc khuôn viên tư nhân. Ruộng ở đây không rộng, liền mạch như Mù Cang Chải nhưng hấp dẫn bởi vẻ yên bình, đan xen nhà gỗ, suối nhỏ và bản làng người Dao đỏ.

Nậm Cang phù hợp với khách thích đi chậm, tránh đám đông và nghỉ giữa thiên nhiên. Nguồn phòng chủ yếu là lodge, homestay nhỏ.

Thời điểm tháng 7, một số cơ sở gần suối, sát ruộng đã hết chỗ trên nền tảng trực tuyến. Ngoài ra, điểm hạn chế là xa trung tâm Sa Pa, ít dịch vụ và đường vào khó đi khi mưa lớn.

Du khách chơi dù lượn ngắm ruộng bậc thang tại Mù Cang Chải. Ảnh: Blog Của Rọt.

Mù Cang Chải, Lào Cai

Nhắc đến mùa lúa Tây Bắc, Mù Cang Chải vẫn là cái tên khó thay thế. Những thửa ruộng uốn quanh sườn núi tại La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình hay khu vực đồi Mâm Xôi, Móng Ngựa từ lâu đã trở thành hình ảnh biểu tượng của mùa vàng vùng cao.

Ruộng bậc thang nằm rải rác trên địa bàn rộng, không có vé chung cho toàn vùng. Một số điểm nổi tiếng như đồi Mâm Xôi, Móng Ngựa thường thu phí khoảng 20.000-30.000 đồng/người. Khách sử dụng xe ôm địa phương để lên các điểm cao có thể trả thêm khoảng 60.000-100.000 đồng cho hành trình khứ hồi.

Tháng 7 và tháng 8 phù hợp để ngắm sắc xanh. Mùa vàng thường tập trung từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, song thời gian đẹp nhất có thể xê dịch tùy năm. Khách nên kiểm tra hình ảnh thực tế trước chuyến đi để tránh đến quá sớm hoặc sau khi người dân đã gặt.

Mù Cang Chải được khách lựa chọn nhờ quy mô ruộng lớn, cảnh quan có chiều sâu và nhiều điểm chụp ảnh đã thành danh. Hệ thống homestay, nhà nghỉ, quán ăn và dịch vụ xe ôm cũng phát triển hơn so với nhiều vùng lúa khác.

Lượng khách lớn là lợi thế nhưng đồng thời tạo ra áp lực vào cao điểm. Mâm Xôi, Móng Ngựa thường đông từ sáng sớm, đặc biệt vào cuối tuần. Đường lên một số điểm nhỏ, dốc, bãi đỗ hạn chế; giá phòng và dịch vụ cũng có xu hướng tăng khi lúa chín rộ.

Muốn tránh đám đông, du khách có thể dành thêm thời gian cho các bản xa trung tâm thay vì chỉ tập trung vào những góc chụp quen thuộc.

Khung cảnh mùa lúa ở Xím Vàng được du khách ghi lại hồi tháng 9/2025. Ảnh: @dee.koiiiiiiiiii.

Xím Vàng, Sơn La

Xím Vàng thuộc vùng cao Bắc Yên cũ, nay nằm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Điểm đến này thường được ghép trong hành trình săn mây Tà Xùa, phù hợp với khách muốn kết hợp nhiều trải nghiệm trong một chuyến đi.

Ruộng bậc thang Xím Vàng nằm dọc các thung lũng và sườn núi, chủ yếu được tham quan tự do. Hiện chưa có vé chung. Một số khu cắm trại, bãi đỗ xe hoặc điểm ngắm cảnh do người dân quản lý có thể thu phí dịch vụ riêng.

Từ tháng 7 đến đầu tháng 9, ruộng bậc thang phủ xanh các thung lũng và sườn núi, tạo nên khung cảnh khoáng đạt, đẹp nhất vào sáng sớm hoặc cuối chiều. Thời gian lúa chín thường rơi vào giữa tháng 9 đến đầu tháng 10.

So với Mù Cang Chải hay Sa Pa, Xím Vàng chưa đón lượng khách quá lớn. Chính sự vắng vẻ lại trở thành điểm hấp dẫn đối với nhóm du khách trẻ, người thích cắm trại, chụp ảnh phong cảnh hoặc tìm một tọa độ ít xuất hiện trên các tour đại trà.

Cảnh quan ở đây rộng, ít bị che khuất bởi công trình xây dựng. Những thửa ruộng kéo dài dưới chân núi tạo cảm giác khoáng đạt, đặc biệt đẹp vào sáng sớm hoặc cuối chiều.

Nhược điểm là đường xa, nhiều đoạn đèo dốc, ít cơ sở lưu trú và thông tin về tình trạng lúa không được cập nhật liên tục. Khách cần chuẩn bị kỹ phương tiện, nhiên liệu và chỗ nghỉ trước khi đi.

Những năm gần đây, Bản Phùng nổi lên là một trong những điểm check-in ruộng lúa ấn tượng tại Tuyên Quang. Ảnh: @dptmino.

Bản Phùng, Tuyên Quang

Bản Phùng nằm trong vùng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, hiện thuộc xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang. Từ khu trung tâm Hoàng Su Phì (cũ), khách phải đi thêm gần 30 km đường đèo để tới bản.

Khu vực không có vé tham quan thống nhất. Một số điểm ngắm cảnh hoặc khu đất tư nhân có thể thu khoảng 10.000-20.000 đồng/người. Khách nên hỏi trước khi dừng xe hoặc sử dụng lối đi qua khu vực do người dân quản lý.

Tháng 7-8 là thời điểm ruộng bậc thang phủ xanh sườn núi. Từ khoảng nửa đầu tháng 9, ruộng lúa bắt đầu chuyển dần sang màu vàng óng. Nếu đến Bản Phùng thời điểm này, du khách có thể quan sát nhiều gam màu khác nhau trên sườn núi.

Bản Phùng nổi bật bởi địa hình như một lòng chảo lớn, ruộng bậc thang ôm quanh các cụm nhà của người La Chí. Cảnh quan có nhiều lớp, phù hợp với người chụp ảnh phong cảnh, săn bình minh hoặc muốn quan sát đời sống bản địa giữa mùa gặt.

So với những điểm nổi tiếng hơn, Bản Phùng ít hàng quán, biển chỉ dẫn và dịch vụ du lịch. Đây là lợi thế với người thích sự yên tĩnh, nhưng cũng khiến chuyến đi đòi hỏi nhiều chuẩn bị hơn.

Đường vào bản có nhiều đoạn dốc và dễ trơn trượt sau mưa. Số lượng phòng nghỉ không lớn, do đó khách muốn lưu trú qua đêm trong mùa cao điểm nên đặt trước.

Nậm Khoà, Hoàng Su Phì mùa lúa đẹp như một bức tranh. Ảnh: @yenlee.vivu.

Hoàng Su Phì, Tuyên Quang

Hoàng Su Phì không phải là một điểm ngắm lúa đơn lẻ mà là cả một vùng ruộng bậc thang rộng lớn, trải qua nhiều bản như Nậm Hòa, Bản Luốc, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Nậm Ty, Bản Phùng.

Phần lớn ruộng nằm xen kẽ bản làng và đường dân sinh, không thu vé chung. Một số điểm chụp ảnh, khu lưu trú hoặc bãi ngắm cảnh do người dân vận hành có thể thu phí.

Từ đầu tháng 7, ruộng lúa xanh mướt phủ khắp vùng. Trong khi mùa vàng thường bắt đầu từ giữa tháng 9 và kéo dài đến đầu tháng 10. Do địa hình rộng và độ cao chênh lệch, lúa tại Hoàng Su Phì chín không đều. Du khách có thể bắt gặp ruộng còn xanh, ruộng vàng óng và những thửa đang thu hoạch trong cùng một hành trình.

Khác với Mù Cang Chải, nơi khách thường tập trung tại một số điểm biểu tượng, lượng khách ở Hoàng Su Phì được phân tán qua nhiều bản. Nhờ vậy, trải nghiệm nhìn chung dễ chịu hơn, đặc biệt với người có thời gian đi sâu vào các xã vùng cao.

Một số retreat và homestay nổi tiếng tại Hoàng Su Phì đã hiển thị hết phòng, nhưng khu vực chưa rơi vào tình trạng kín chỗ đồng loạt. Khách có xu hướng đặt sớm các cơ sở nằm gần ruộng bậc thang, có tầm nhìn rộng và thuận tiện di chuyển giữa các bản.

Hạn chế lớn nhất là quãng đường dài, nhiều đoạn nhỏ và khó đi. Nếu chỉ có một ngày, du khách khó cảm nhận hết vẻ đẹp của khu vực. Phương án hợp lý hơn là chọn một cụm điểm gần nhau, nghỉ lại ít nhất một đêm và sử dụng người dẫn đường địa phương.