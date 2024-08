Báo Tây nói Mù Cang Chải có vẻ đẹp vô thực

Động Waitomo Glowworm (New Zealand) là một phần của hệ thống 3 hang gồm Waitomo, Ruakuri và Aranui. Điểm đặc biệt của hang nằm ở chỗ hàng nghìn con đom đom Arachnocampa Luminosa hay đom đóm New Zealand đậu trên trần hang. Hóa chất ở phần đuôi phản ứng với oxy khiến chúng phát ra màu xanh ngọc bích lấp lánh. Ảnh: Stoked For Saturday.