Dậy sớm, lội bùn, đi xe xích đến biển vô cực Hưng Yên

Không ngại thức trắng đêm, vượt bãi bùn và dậy từ 3h sáng, hàng trăm du khách đổ về Hưng Yên để săn khoảnh khắc bình minh trên biển vô cực.

Du khách trên xe xích di chuyển ra bãi biển vô cực ở Hưng Yên, tháng 7. Ảnh: Thu Thảo.

Đồng hồ vừa chỉ 3h sáng, trời vẫn còn tối đen, nhiều du khách đã tập trung tại xã Đông Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) để bắt đầu hành trình đi biển vô cực.

Phương tiện đưa họ ra biển là những chiếc xe bánh xích. Mỗi chuyến chở khoảng 50 người, chậm rãi lăn bánh qua quãng đường gần 6 km. Bánh xe nghiến lên lớp bùn đặc, có đoạn nước ngập đến nửa bánh, có đoạn lắc mạnh khi đi qua rãnh lầy. Trong bóng tối, những chiếc xe nối đuôi nhau đưa từng đoàn khách ra bãi bồi, chờ khoảnh khắc bình minh phủ lên mặt biển như tấm gương khổng lồ.

"Muốn ngắm được bình minh đẹp nhất thì khoảng 3h phải bắt đầu xuất phát. Đi sớm mới kịp ra tới nơi trước khi mặt trời lên", chị Thu Thảo (43 tuổi, Hưng Yên) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong suốt tháng 7, những đoàn khách liên tục tìm đến biển vô cực ở xã Đông Thụy Anh. Cùng với đó, hàng loạt video ghi lại cảnh dậy từ nửa đêm, lội bùn, ngồi xe xích băng qua bãi triều để săn bình minh thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, đưa địa điểm này một lần nữa trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm.

Bình minh trên biển vô cực ở Hưng Yên, tháng 7/2025. Ảnh: Phạm Tú.

Hàng trăm lượt khách mỗi ngày

Là người dân địa phương ở xã Đông Thụy Anh, chị Thu Thảo hiện làm công việc dẫn đường cho khách tham quan, khám phá biển vô cực.

Theo chị, để chuyến đi diễn ra thuận lợi, điều quan trọng nhất là phải xem "con nước". Người dân địa phương dựa vào thủy triều để biết ngày nào nước rút đúng thời điểm, mặt bãi đủ rộng và lặng, tạo nên hiệu ứng phản chiếu đẹp nhất.

"Khi biết lịch nước, tôi sẽ thông báo cho khách và hỗ trợ đặt xe xích. Hôm nào nước không đẹp thì cũng không nên đi vì sẽ không thấy được khung cảnh biển vô cực như mong muốn", chị nói.

Phương tiện đưa khách ra bãi triều là xe xích chuyên dụng, với giá khoảng 100.000 đồng/người cho hai chiều. Mỗi lượt di chuyển khoảng 20 phút. Những chiếc xe liên tục đưa đoàn đầu tiên ra bãi, sau đó quay trở lại đón những đoàn tiếp theo.

Xe xích đưa từng đoàn khách ra biển, tháng 7. Ảnh: Thu Thảo.

Theo chị Thảo, lượng khách tăng rõ rệt trong tháng 7. Riêng những ngày cuối tuần, khu vực này đón khoảng 700-800 du khách mỗi ngày.

Không ít người chọn đến từ chiều hôm trước để ăn uống, nghỉ ngơi tại địa phương rồi khoảng 2h sáng hôm sau bắt đầu hành trình ra biển. Cũng có những nhóm tự lái xe từ Hà Nội từ khoảng 23h hôm trước, tới nơi lúc rạng sáng và lập tức lên xe xích để kịp đón bình minh.

Gần đây, khách đi theo đoàn ngày càng nhiều. Ngoài săn bình minh ở biển vô cực, nhiều người còn kết hợp trải nghiệm các hoạt động đặc trưng của vùng bãi triều như bắt ngao, cào sò, đào ốc móng tay, khám phá rừng ngập mặn hay tìm hiểu nghề làm muối của diêm dân địa phương.

Theo chị Thảo, phần lớn du khách đều bất ngờ khi lần đầu chứng kiến khung cảnh mặt nước trải dài phản chiếu mây trời. "Nhiều người nói phải đi rất vất vả, nhưng khi nhìn thấy bình minh thì đều thấy xứng đáng", chị chia sẻ.

Người dân đi bắt ngao ở bãi biển vô cực. Ảnh: Phạm Tú.

Điểm nhấn của du lịch Hưng Yên

Biển vô cực ở Hưng Yên bắt đầu được nhiều người biết đến từ nửa cuối năm 2022, khi đó là tỉnh Thái Bình. Sau khi những bức ảnh và video ghi lại khung cảnh bình minh phản chiếu trên bãi triều lan truyền mạnh trên mạng xã hội, địa điểm này ngày càng được nhiều người biết đến.

Thực chất, biển vô cực là cách gọi hiện tượng tự nhiên xuất hiện khi thủy triều rút, để lại một lớp nước rất mỏng phủ trên bãi bồi phẳng. Vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn, mặt nước phản chiếu bầu trời tạo cảm giác như không còn ranh giới giữa biển và trời, khiến khung cảnh giống một chiếc gương khổng lồ.

Nhờ hiệu ứng thị giác đặc biệt này, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm săn ảnh được nhiều nhiếp ảnh gia và du khách yêu thích. Vào những ngày điều kiện thủy triều thuận lợi, hàng trăm người có mặt từ sáng sớm để chờ khoảnh khắc mặt trời nhô lên trên đường chân trời.

Biển vô cực trở thành điểm nhấn của du lịch tỉnh Hưng Yên hiện nay. Ảnh: Phạm Tú.

Sau khi mở rộng không gian phát triển, Hưng Yên cũng xác định bổ sung du lịch biển vào hệ sinh thái sản phẩm của địa phương. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc sáp nhập mở ra thêm dư địa phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ven biển bên cạnh thế mạnh lâu nay là du lịch văn hóa, lịch sử và tâm linh.

Cùng với Cồn Vành, Cồn Đen và rừng ngập mặn Thụy Trường còn giữ được nhiều nét hoang sơ, biển vô cực được xem là một trong những sản phẩm du lịch mới của tỉnh. Khu vực này được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái nhờ hệ sinh thái bãi triều, rừng ngập mặn và các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống ngư dân.

Cùng với việc phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, ngành du lịch Hưng Yên tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, tỉnh đón khoảng 3,9 triệu lượt khách, trong đó có gần 71.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.700 tỷ đồng . Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hưng Yên, trong 6 tháng đầu năm nay, địa phương ước đón 2,8 triệu lượt khách, gồm khoảng 63.000 lượt khách quốc tế. Kết quả này cho thấy việc mở rộng không gian phát triển và đa dạng hóa sản phẩm, trong đó có du lịch sinh thái ven biển, đang từng bước tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Định hướng của địa phương là phát triển các sản phẩm du lịch xanh, khai thác giá trị tự nhiên đi đôi với bảo tồn hệ sinh thái ven biển, đồng thời hình thành chuỗi trải nghiệm kết hợp giữa biển, rừng ngập mặn, làng nghề và văn hóa bản địa nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.