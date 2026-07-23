Chuyện gì xảy ra nếu ăn theo chế độ 6.000 calo mỗi ngày của Haaland?

Chuyên gia khuyên người bình thường không nên áp dụng nguyên xi chế độ ăn khoảng 6.000 calo mỗi ngày với nhiều thịt đỏ, nội tạng và thực phẩm nguyên chất của Erling Haaland.

Erling Haaland ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 2 trong trận gặp Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 trên sân New York New Jersey, East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ), ngày 5/7.

Sau World Cup 2026, tiền đạo Erling Haaland tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ bởi phong độ trên sân mà còn nhờ chế độ ăn đặc biệt.

Theo Korea Times, tiền đạo 25 tuổi tiêu thụ khoảng 6.000 calo mỗi ngày, chia thành 6 bữa. Thực đơn của anh được nhiều người gọi là "chế độ ăn Viking", một biến thể của chế độ ăn Paleo, ưu tiên thực phẩm nguyên chất, ít qua chế biến và loại bỏ thực phẩm công nghiệp.

Haaland bắt đầu ngày mới với bánh mì bột chua và trứng. Anh uống cà phê pha cùng sữa và siro cây phong. Bữa trưa thường gồm cá, cơm chiên trứng và các loại rau như măng tây. Nội tạng động vật, gồm gan và tim bò, cũng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn. Đến bữa tối, tiền đạo Na Uy ăn hơn một kg thịt bò đỏ nhiều mỡ như ribeye hoặc tomahawk, dùng kèm khoai tây, salad và sữa.

Điểm nổi bật trong chế độ ăn của Haaland là triết lý "nose-to-tail" (ăn từ mũi đến đuôi), khuyến khích sử dụng tối đa các phần có thể ăn được của con vật, từ thịt, gan, tim đến tủy xương. Theo các nguồn tin, anh rất thích tủy xương, thường mua trực tiếp gan và tim bò từ các trang trại.

Erling Haaland ôm gấu mèo nhồi bông "say xỉn" bước xuống từ chuyên cơ, tại sân bay Oslo Gardermoen, ngày 13/7 (giờ địa phương).

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chế độ ăn này có nhiều điểm tích cực, như tập trung vào trứng, cá, thịt, rau, khoai tây và chất tạo ngọt tự nhiên như mật ong giúp giảm lượng đường, muối và chất béo từ thực phẩm chế biến.

Thực đơn cũng cung cấp lượng protein dồi dào từ nhiều nguồn khác nhau, hỗ trợ duy trì cơ bắp, phục hồi sau vận động và tạo cảm giác no lâu. Các loại rau như măng tây, cùng salad và khoai tây, bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Dù giàu dinh dưỡng, các chuyên gia cảnh báo không nên sao chép toàn bộ chế độ ăn của Haaland. Gan và các loại nội tạng chứa nhiều protein, sắt, vitamin B12, folate và kẽm, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng cholesterol và lượng purin trong cơ thể. Người mắc bệnh gout, tăng axit uric hoặc rối loạn chuyển hóa cần đặc biệt thận trọng.

Chuyên gia cũng cảnh báo không nên ăn gan bò sống - món vẫn được sử dụng tại một số nơi ở Hàn Quốc, vì có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, virus viêm gan E và vi khuẩn gây bệnh.

Erling Haaland cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng trước Brazil trên sân vận động ở New York, Mỹ, rạng sáng 6/7.

Lượng thịt đỏ Haaland tiêu thụ phản ánh nhu cầu dinh dưỡng của một vận động viên chuyên nghiệp có mức tiêu hao năng lượng rất lớn. Đối với người bình thường, ăn hơn một kg thịt đỏ mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư đại trực tràng, đồng thời nạp quá nhiều chất béo bão hòa và calo.

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phục hồi cơ bắp, nhưng ăn càng nhiều không đồng nghĩa với việc mang lại nhiều lợi ích hơn. Với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, lượng protein khoảng 1 gram trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày thường đã đáp ứng nhu cầu.

Thay vì sao chép chế độ ăn 6.000 calo của Haaland, điều đáng học hỏi là triết lý dinh dưỡng của nam cầu thủ, như hạn chế thực phẩm chế biến, ăn nhiều rau quả và bổ sung đủ protein trong một chế độ ăn cân bằng.

Trừ khi có mức tiêu hao năng lượng rất lớn như vận động viên chuyên nghiệp, việc nạp lượng calo tương đương Haaland hoặc ăn quá nhiều nội tạng động vật là không cần thiết và cũng không được khuyến khích.

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