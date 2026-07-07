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Giải trí

Bùng nổ tranh luận về Tăng Thanh Hà khi phim tung trailer đầu tiên

  • Thứ ba, 7/7/2026 15:07 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Từ tạo hình nhân vật cho đến nội dung phim và phần thể hiện của dàn diễn viên trong trailer "Hoàng hậu cuối cùng" vừa được tung ra đang trở thành đề tài bàn tán.

Bộ phim Hoàng hậu cuối cùng tung trailer hôm 7/7, mang đến những hình ảnh đầu tiên về hành trình nhiều biến cố của hoàng hậu Nam Phương. Đứa con tinh thần của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito quy tụ Tăng Thanh Hà trong vai hoàng hậu Nam Phương, Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại, NSƯT Diệu Đức trong vai thái hậu Từ Cung và Trâm Anh trong vai vũ nữ Lệ Hà.

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Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương hoàng hậu.

Đoạn trailer đầu tiên hé lộ những rạn nứt âm thầm phía sau sự hào nhoáng của hoàng tộc. Chuyện phim lựa chọn giai đoạn sau khi vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương đã kết hôn, có ba người con. Một số cảnh được tiết lộ cho thấy sự đối lập khi vua Bảo Đại đang vui vẻ bên nhân tình là Lệ Hà, trong khi hoàng hậu Nam Phương trong cung chuyển dạ một mình.

Đoạn trailer sau khi công bố nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, đặc biệt là giới mộ điệu phim ảnh. Nhiều luồng ý kiến bàn luận trái chiều xoay quanh việc tuyển chọn diễn viên nội dung phim.

Một số khán giả cho rằng không chỉ Tăng Thanh Hà, mà nam chính Ma Ran Đô cũng không thực sự hợp vai. Tăng Thanh Hà được cho là hơi "cứng" so với tạo hình nhân vật, trong khi Ma Ran Đô lại quá trẻ, cả hai đứng cạnh nhau tạo cảm giác khập khiễng, chênh lệch về tuổi tác.

Bên cạnh đó, giọng thoại của Tăng Thanh Hà và Trâm Anh bị một số khán giả đánh giá kém thuyết phục. Trong khi Ma Ran Đô bị nhận xét hiền và "ngơ ngơ", chưa thể hiện được khí chất của một ông vua phong tình.

Một luồng ý kiến khác lại bày tỏ nghi hoặc khi thông qua những gì trailer hé lộ, Hoàng hậu cuối cùng có vẻ như nghiêng về màu sắc cung đấu, drama. "Nội dung chỉ loanh quanh ngoại tình, tiểu tam, lời thoại đao to búa lớn", "Hoàng hậu cuối cùng là tiền đề quá xịn cho một phim tiểu sử epic, nhưng theo trailer thì hẳn là Nam Cito - Bảo Nhân sẽ dọn lên một web-drama cung đấu", "Phiên bản Như Ý Truyện Việt Nam", "Gái già lắm chiêu phiên bản triều đình nhà Nguyễn hay sao"... là một số bình luận trái chiều của dân mạng.

Song, cũng không ít khán giả bênh vực, cho rằng Hoàng hậu cuối cùng chỉ lấy cảm hứng từ lịch sử nên sự soi xét về ngoại hình diễn viên là quá khắt khe. Họ cho rằng Tăng Thanh Hà là một gương mặt kinh nghiệm nên mong chờ cô có thể lột tả được một nhân vật với tâm lý phức tạp. Trong khi Ma Ran Đô và Trâm Anh là những diễn viên trẻ tiềm năng, cần được trao cơ hội.

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Ma Ran Đô được cho là quá trẻ so với vai vua Bảo Đại.

"Nếu từ đầu đây là phim tài liệu thì bắt buộc cốt truyện, nhân vật và tạo hình, bối cảnh phải hoàn toàn giống, không được phép làm khác. Nhưng đây là một bộ phim được lấy cảm hứng. Mỗi bộ phim được lấy cảm hứng là mỗi góc nhìn khác nhau của từng đạo diễn và nhà làm phim, họ cảm nhận được sự đồng điệu của diễn viên, với chính những nhân vật mà họ muốn khắc hoạ. Thế nên việc so sánh giữa các bộ phim khác nhau cho cùng một giai đoạn lịch sử, đối với mình, là không cần thiết và không công bằng", một khán giả nêu ý kiến.

Theo nhà sản xuất, phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật nhưng không hướng đến việc tái hiện toàn bộ cuộc đời Nam Phương hoàng hậu hay các nhân vật lịch sử. Thay vào đó, phim muốn tập trung khai thác những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị, xoáy sâu vào tâm lý của những người cũng biết yêu, biết tổn thương và phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời.

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Tống Khang

Hoàng hậu cuối cùng Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà Ma Ran Đô nam phương hoàng hậu

  • Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà, tên đầy đủ là Tăng Thị Thanh Hà, là một nữ diễn viên được xem là "ngọc nữ" của showbiz Việt. Cô bén duyên với điện ảnh khi tham gia bộ phim "Dốc Tình" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nhưng đến khi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình "Bỗng Dưng Muốn Khóc" thì Tăng Thanh Hà mới được nhiều khán giả biết đến. Tháng 11/2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân người Philippines gốc Việt Louis Nguyễn.

    • Ngày sinh: 24/10/1986
    • Chiều cao: 1.66 m
    • Phim nổi bật: Hương Phù Sa (2005), Bỗng Dưng Muốn Khóc (2008), Đẹp Từng Centimet (2009), Mỹ Nhân Kế (20113),...

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