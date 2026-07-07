Đạo diễn 'Mưa đỏ' được thăng hàm Đại tá

Đạo diễn Đặng Thái Huyền được thăng hàm Đại tá vào chiều 6/7. Trước đó ít ngày, chị cùng ê-kíp "Mưa đỏ" cũng vừa nhận giải NETPAC tại LHP Châu Á Đà Nẵng 2026.

Chia sẻ với phóng viên Tri Thức - Znews, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết chị được thăng quân hàm Đại tá vào ngày 6/7. Nữ đạo diễn là một trong ba nhân sự của Điện ảnh Quân đội nhân dân được trao quyết định thăng quân hàm Đại tá đợt này.

Đặng Thái Huyền (thứ 2 từ trái sang) được thăng hàm Đại tá. Ảnh: Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

"Việc được thăng quân hàm với tôi là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Đồng thời, đây cũng là nguồn động lực để tôi tiếp tục làm việc và cống hiến trong tương lai", đạo diễn Mưa đỏ bày tỏ.

Cách đây ít ngày, chị cũng vừa nhận tin vui khác khi tại LHP Châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF), bộ phim Mưa đỏ được trao giải NETPAC - giải thưởng của Mạng lưới Xúc tiến Điện ảnh châu Á cho hạng mục Phim Việt Nam xuất sắc.

"Thực tế sau gần 1 năm Mưa đỏ ra mắt và nhận về nhiều giải thưởng, trong đó vừa có giải NETPAC, đây là một niềm vui cho ê-kíp làm phim cũng như Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Nhưng quan trọng vẫn là những dự án phía trước. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục tạo ra những tác phẩm hay, có ý nghĩa về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng trong thời gian tới", chị Đặng Thái Huyền chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, Đặng Thái Huyền nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ Chủ tịch nước, nhờ thành tích xuất sắc trong tổ chức sản xuất tuyên truyền phim về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội.

Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp Mưa đỏ tại DANAFF 2026. Ảnh: FBNV.

Bộ phim Mưa đỏ do Đặng Thái Huyền đạo diễn lập kỷ lục là phim Việt ăn khách nhất lịch sử, với doanh thu 714 tỷ đồng . Tác phẩm cũng càn quét nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải năm 2025, 2026 như Bông sen vàng, Cánh diều, Mai vàng, DANAFF...

Đạo diễn Đặng Thái Huyền sinh năm 1980, quê ở Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Chị từng tốt nghiệp học vị Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2024, nữ đạo diễn được phong tặng danh hiệu NSƯT. Trước Mưa đỏ, chị từng cầm trịch nhiều dự án phim như Đêm vùng biên, Đất lành, Người trở về, Nơi ta không thuộc về...