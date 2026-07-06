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Giải trí

Vì sao mỹ nam cao 1,96 m không nên là James Bond?

  • Thứ hai, 6/7/2026 05:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giám đốc tuyển chọn diễn viên của loạt phim "James Bond" thẳng thắn đưa ra nhận định về việc Jacob Elordi không nên được chọn vào vai điệp viên huyền thoại.

Theo Daily Mail, Debbie McWilliams, giám đốc casting của James Bond giai đoạn 1981 - 2021, cho rằng nam diễn viên gốc Australia còn thiếu một yếu tố rất quan trọng để hóa thân thành James Bond.

Cụ thể, bà nhận định mức độ nổi tiếng trên truyền thông quá lớn của Jacob Elordi đi ngược với bản chất của James Bond - một nhân vật vốn phải mang vẻ bí ẩn trong mắt khán giả.

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Jacob Elordi đang được xem là ứng viên số 1 cho vai diễn James Bond với chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai và thân hình đẹp. Ảnh: Shutterstock/X.

"Tôi không muốn Jacob Elordi trở thành James Bond. Điều tuyệt đối cần thiết là Bond phải luôn là một bí ẩn hoàn toàn. Tôi không muốn cậu ấy đóng Bond vì chúng ta biết quá nhiều về cậu ấy. Chúng ta càng biết ít về đời tư của diễn viên càng tốt... bởi đó mới đúng là một điệp viên", McWilliams chia sẻ với The Independent.

Bà giải thích thêm rằng những tài tử mình từng chọn vào vai điệp viên huyền thoại đều không quá nổi tiếng trước khi nhận vai. Và điều này giúp khán giả dễ chấp nhận họ là một điệp viên bí mật.

"Timothy Dalton và Pierce Brosnan khi đó chưa thực sự nổi tiếng. Daniel Craig đã có sự nghiệp với các bộ phim độc lập và đời sống tình cảm khá nhiều màu sắc, nhưng anh ấy vẫn chưa phải cái tên mà ai cũng biết... Điều đó giúp ích rất nhiều. Tôi muốn nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn bất ngờ", McWilliams nói.

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Daniel Craig là tài tử gần nhất thủ vai James Bond. Ảnh: Shutterstock.

Những phát biểu của McWilliams được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Jacob Elordi sẽ được công bố là James Bond mới. Ngôi sao của Euphoria đã vươn lên trở thành ứng viên số một cho vị trí này, thay thế Daniel Craig.

Trong vài năm đổ lại, Jacob Elordi trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu nhờ vai diễn trong loạt phim đình đám của HBO Euphoria. Ngoài ra, mối tình của nam diễn viên cao 1,96 m với người mẫu đình đám Kendall Jenner cũng được truyền thông, khán giả quan tâm.

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Hoàng Nhi

Jacob Elordi James Bond điệp viên 007

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