MONO giới thiệu album dạng 'bữa tiệc im lặng', tạm thu điện thoại người dự

Nam ca sĩ có buổi giới thiệu album mới khá đặc biệt khi khách mời phải cất điện thoại, đeo tai nghe và tập trung thưởng thức 15 ca khúc mới.

MONO là một trong những ca sĩ sung sức nhất thị trường hiện nay. Hôm 4/7, nam ca sĩ tổ chức buổi nghe nhạc thân mật mang tên Buổi gặp gỡ đầu tiên với Mỹ Điệu Ca. Tại đây, nam ca sĩ lần đầu tiên công bố tên album phòng thu thứ hai của mình, Mỹ Điệu Ca.

Không gian buổi giới thiệu album mới của MONO. Ảnh: BTC.

Không gian sự kiện được thiết kế mang dấu ấn thẩm mỹ của album. Trung tâm là một khối trụ tròn lớn bao phủ bởi những tấm rèm in artwork chính thức của Mỹ Điệu Ca, với hình ảnh hoa lá, chim én và những họa tiết Á Đông hòa quyện.

Xung quanh là những tấm chiếu, đệm ngồi và ghế thấp, tạo cảm giác gần gũi như một căn phòng sinh hoạt. Khách mời có thể nằm, ngồi hay đứng tùy ý, miễn là tìm được trạng thái thoải mái nhất để thưởng thức âm nhạc.

Điểm thú vị là MONO chọn cách giới thiệu album theo hình thức "silent party" (bữa tiệc im lặng), khi khách mời phải cất toàn bộ điện thoại và vật dụng cá nhân bên ngoài, được trao một chiếc tai nghe và thưởng thức toàn bộ 15 ca khúc trong album qua một session phát nhạc liên tục.

Album mới bao gồm 15 bài hát hoàn chỉnh, tương ứng 15 mảnh ghép cảm xúc mà theo lời MONO, anh đã "trân quý gom nhặt từ cuộc sống" trong suốt thời gian qua.

MONO tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Trong MV Công Tử Văn Thơ - lead single mở màn cho album - hình ảnh con ngựa trắng mang trên lưng 15 chiếc liễn gây tò mò. Theo lý giải của nam ca sĩ, đây là hình ảnh ẩn dụ, khi mỗi chiếc liễn là một bài hát, và con ngựa là người dẫn đường cho chàng công tử văn thơ đi theo hành trình của chính mình.

Về tên album, ca sĩ lý giải: "MONO gọi đây là Mỹ Điệu Ca không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì chúng được dệt nên từ những gì chân thành nhất, từ những rung động sâu thẳm nhất trong tâm khảm của mình... MONO luôn mong rằng âm nhạc sẽ như những hạt ngọc lành, mang đến sự đồng điệu và sẻ chia với khán giả".