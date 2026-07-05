Vương Lực Hoành chấn thương khi biểu diễn, khâu 39 mũi

"Thiên vương" Vương Lực Hoành gặp tai nạn trên sân khấu trong đêm diễn thứ hai của tour The Best Place II, tại Thành Đô (Trung Quốc) vào tối 4/7.

Theo China Times, khi đang biểu diễn ca khúc Thiên Địa Long Lân, nam ca sĩ bất ngờ vấp ngã. Phần mặt của anh đập mạnh vào bậc thang sân khấu, khiến má trái, tai và đầu chảy nhiều máu.

Sau sự cố, nam ca sĩ được sơ cứu đơn giản và vẫn tiếp tục hoàn thành buổi biểu diễn. Song qua màn hình lớn, khán giả có thể thấy Vương Lực Hoành tỏ ra đau đớn, máu từ vết thương ở tai thậm chí còn chảy xuống cổ, khiến nhiều người cảm thấy lo lắng.

Sau buổi diễn, Vương Lực Hoành được đưa đến bệnh viện cấp cứu và phải khâu tổng cộng 39 mũi. Ca sĩ cho biết trong lúc biểu diễn, chân anh vô tình vướng vào dây cáp nên bị ngã, đầu đập trúng mép kim loại của sân khấu. "Điều không may là phần va chạm lại đúng vào tai trái. Trùng hợp hơn, lúc đó tôi đang đeo tai nghe kiểm âm in-ear rất cứng nên sụn vành tai bị vỡ. Tôi mất khá nhiều máu, vì vậy không thể tiếp tục đeo tai nghe bên trái và phải hoàn thành toàn bộ phần còn lại của chương trình chỉ với tai nghe bên phải", Vương Lực Hoành chia sẻ.

Vương Lực Hoành khâu 39 mũi sau chấn thương. Ảnh: Weibo.

Anh cho biết các bác sĩ đã khâu 27 mũi để phục hồi tai và thêm 12 mũi ở vết thương trên mặt. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy não và hộp sọ của anh không bị tổn thương.

"Chỉ là sụn vành tai bị vỡ nên chảy rất nhiều máu, khiến hình ảnh trên sân khấu trông khá đáng sợ. Cảm ơn tình yêu của mọi người", anh trấn an người hâm mộ. Nam ca sĩ cũng hẹn gặp lại khán giả trong đêm diễn tiếp theo, đồng nghĩa với việc không hủy lịch biểu diễn.

Phía công ty quản lý của Vương Lực Hoành cho biết những người có liên quan đã được đưa vào quy trình điều tra nội bộ để làm rõ trách nhiệm. Đội ngũ công ty cũng đang tiến hành rà soát toàn diện các hạng mục sân khấu và quy trình đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn tại hiện trường nhằm bảo vệ nghệ sĩ, nhân viên và khán giả.

Vương Lực Hoành là một trong "tứ đại thiên vương" của làng nhạc Đài Loan, từng 4 lần đoạt giải thưởng Golden Melody Award và là diễn viên thành công ở Đài Loan cũng như châu Á.

Cuối năm 2021, Lý Tịnh Lôi, vợ cũ của Vương Lực Hoành tố cáo nam ca sĩ ngoại tình nhiều lần, bỏ bê con cái. Lùm xùm khiến nam ca sĩ đánh mất danh tiếng, chịu tổn thất tài chính nặng nề trước loạt yêu cầu bồi thường từ các thương hiệu và đơn vị tổ chức sự kiện. Thời gian gần đây, Vương Lực Hoành hoạt động nghệ thuật trở lại sau khoảng thời gian vướng lùm xùm và vẫn được fan trung thành ủng hộ, đón nhận.